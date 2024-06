Un nouveau test QI pour tester vos compétences en mathématiques. Serez-vous capables de le résoudre en moins de 12 secondes seulement ? Si oui, c’est à vous de jouer !

Stimulez votre cerveau avec ce défi mathématique exclusif

Un casse-tête de boules pour les plus intelligents ! Cet exercice mental fait appel à votre sens d’analyse, mais aussi à votre vitesse de rapidité.

Il faut, par ailleurs, faire preuve d’ingéniosité. Pensez-vous en avoir l’étoffe ? Si oui, démontrez-nous vos prouesses en relevant ce challenge dans le délai imparti.

Les énigmes mathématiques sont connues pour permettre un entraînement complet à votre cerveau.

« Le cerveau, une machine à entretenir »

« Le cerveau est une machine qu’il faut entretenir et en avoir conscience. À partir du moment où le cerveau va bien, la santé va bien », assure le Dr Frédéric Saldmann.

« Il faut intellectuellement gamberger, faire des tas de choses parce que le cerveau a besoin d’être entretenu, réitère-t-il. Mais surtout : il faut faire des choses nouvelles ».

« La nouveauté, explique-t-il, va sécréter une hormone, la dopamine, une hormone du bonheur qui fait un bien fou, et qui va fabriquer de nouveaux circuits dans le cerveau. Si on apprend une langue étrangère, à jouer d’un instrument de musique, on va augmenter notre puissance cérébrale indéfiniment ».

12 secondes pour trouver la réponse à ce casse-tête de boules de couleur

Pour renforcer vos compétences cognitives, n’hésitez pas à prendre part à ce nouveau challenge.

Votre mission consiste à déterminer la valeur correspondant à chaque boule de couleur. Et pour résoudre la question, vous n’avez que 12 petites secondes en tout.

Pour réussir ce défi cérébral, il faut aussi beaucoup de concentration. Partant(e) ? Si oui, votre temps commence maintenant.

Avez-vous réussi dans le laps de temps défini ? Si oui, nous vous invitons maintenant à vérifier votre réponse à la nôtre.

Et la solution n’est autre que…

Simplifions tout d’abord ce casse-tête en définissant la boule bleue comme étant A, la boule grise comme B et la boule rouge comme étant C.

Voici alors ce que ça donne : ABC + ABC + ABC = CCC

À partir de cette équation, on peut déduire que C+C+C = C.

3C = C. Alors, C devrait donc être égal à 0. Ce qui n’est toutefois pas possible. Le chiffre devrait donc être compris entre 0 et 9.

Par déduction, C+C+C ne peut être égal qu’à un chiffre compris entre 0 et 27.

L’une des possibilités est donc C+C+C = 10 + C, alors C = 5. De là, nous pouvons alors déterminer les boules restantes.

Boule bleue = 1

Boule grise = 8

Boule rouge = 5

Alors ? Avez-vous réussi en 12 secondes ? Si oui, félicitations à vous. Dans le cas contraire, cultivez vos capacités cognitives en vous exerçant davantage avec des défis.