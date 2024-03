Vous cherchez à tester vos capacités ? Si oui, alors vous êtes pile poil au bon endroit. Corrigez ce casse-tête à allumette 0-9 = 9 en déplaçant 2 bâtons uniquement. On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Stimulez votre cerveau avec ce casse-tête : 0-9 = 9. Corrigez l’équation en déplaçant 2 allumettes !

Dans ce challenge, vous devrez corriger l’équation mathématique dans l’image dans un temps imparti. Vous n’aurez que 12 secondes pour tout résoudre. Et attention : vous n’avez droit qu’à effectuer deux mouvements.

L’illustration montre l’équation suivante : 0-9 = 9. Et comme vous l’avez certainement déjà constaté, elle n’est pas correcte. Vous devrez donc ici démontrer vos compétences en mathématiques, en détectant quelles correspondances vous devez déplacer. Pour rendre l’équation valide, le jeu est très simple : vous devez les placer à un autre endroit.

Serez-vous capable de trouver les deux bâtons dans le laps de temps défini ? Tout ce dont vous avez besoin, c’est de vos capacités visuelles ainsi que de vos compétences intellectuelles. Si vous êtes prêt(e), le compte à rebours est lancé… Tic Tac ! Alors ? C’est bon ? Êtes-vous parvenu à trouver la solution à ce puzzle d’allumettes ?

Et si vous découvrez la solution en images ?

Si après de nombreuses tentatives, vous n’arrivez toujours pas à proposer une solution à ce casse-tête d’allumettes, ne vous inquiétez pas car la rédaction vous indiquera la solution dans l’image en fin d’article.

Sans plus attendre, voyons ensemble la réponse à cette énigme. Nous vous proposons de découvrir toutes les étapes nécessaires avant d’aboutir à une équation valide.

Passons tout d’abord à l’étape numéro 1 :

Voyons par la suite l’étape numéro 2 :

Avant d’en venir à la solution finale :

Bravo à ceux qui ont réussi le défi.

Alors ? Vous avez eu la même démarche ? Si oui, toutes nos félicitations. Vous avez relevé avec brio l’un des casse-têtes les plus difficiles jamais proposés par notre rédaction.

Ce défi, qui a mis à rude épreuve vos capacités cognitives et analytiques, n’était pas à la portée de tous. En effet, pour y parvenir, il fallait faire appel à la pensée latérale, à la créativité et à une logique aiguisée. Bravo pour votre persévérance et votre esprit vif !

