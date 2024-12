La pratique consistant à mettre votre Smartphone en mode avion au décollage ou à l’atterrissage des avions bientôt plus systématique ? Explications.

Smartphone : la règle du « mode avion obligatoire » à bord des avions bientôt plus systématique

Des années plus tôt, on demandait encore de façon systématique à tous les passagers d’éteindre leurs téléphones portables tout au long du vol. Avec la technologie, rappelle Mac Lesggy, « on est passé au mode avion ».

Pour beaucoup, « téléphoner en avion » exposerait à un risque d’accident. Et pourtant, certaines compagnies ont commencé à permettre « l’usage du Wi-Fi et du Bluetooth ». C’est le cas d’Air France. Dans plusieurs vols de compagnies étrangères, il n’est même plus obligatoire de couper son téléphone au décollage et à l’atterrissage.

Pourquoi cette évolution des règles ?

Les avions modernes étant actuellement dotés d’un système de navigation plus résistant aux interférences grâce aux technologies améliorées, l’obligation du mode avion en vol est en passe de disparaître. Ne vous réjouissez pas si vite… Cela dépend encore des compagnies aériennes.

Comme confirmé dans les colonnes d’Air Journal, vous pourrez désormais garder vos Smartphones allumés sans risque durant vos déplacements en avions.

Aujourd’hui, les ondes émises par les téléphones portables sont beaucoup moins fortes qu’auparavant, du moins en comparaison aux premiers modèles.

Afin de vérifier ces données, des tests en vol ont été réalisés par des compagnies aériennes, expérimentant l’usage des téléphones avec et sans mode avion durant certaines phases. Ces tests pourraient, d’après Air Journal, mener à une évolution des réglementations.

Avec plus d’un milliard de vols opérés sur la planète depuis l’existence des téléphones mobiles, aucun crash d’avion dû à l’emploi d’un téléphone pendant un vol n’a encore été répertorié, explique Mac Lesggy.

« Sur un sondage datant de 2017, effectué aux USA, on apprend que 40% des voyageurs laissaient leur portable allumé durant le vol et pas en mode avion », relaie RTL.

Tout dépend aujourd’hui des compagnies aériennes !

Avec l’arrivée de la 5G, recourant à des fréquences proches de celles de l’aviation, les autorités de l’aviation civile laissent dorénavant libres cours aux compagnies de restreindre ou non l’usage du Smartphone.

Même si le risque est aujourd’hui moindre, le mode avion reste recommandé. Même si la règle n’est plus systématique, il reste judicieux de suivre les instructions du personnel navigant et de mettre son Smartphone en mode avion lorsque cela est demandé durant vos voyages en avions.

« En fait, le danger des portables provient plus des pilotes quand ils l’utilisent que des passagers ». Il y a un risque de baisse de vigilance.