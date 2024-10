Il faut un esprit brillant pour réussir ce test mathématique en moins de 10 secondes chrono ! Pensez-vous pouvoir le faire dans ce délai ? Si vous estimez que oui, c’est parti ! On vous laisse jouer !

Si vous réussissez à résoudre ce test mathématique en moins de 10 secondes, vous appartenez au cercle restreint de 5% de la population avec une intelligence supérieure à la moyenne

Un esprit analytique est requis pour trouver la réponse à cette énigme mathématique dans le laps de temps donné ! Prêt à défier votre cerveau ? Si oui, voici l’expression mathématique à résoudre : (25−15)×2+(30÷10)−4.

Les maths et le cerveau ont toujours fait bon ménage. Aussi, si vous cherchez à stimuler vos capacités cognitives, vous ne pouvez pas vous passer des mathématiques.

Dans ce jeu de réflexion, vous aurez à mettre à l’épreuve vos connaissances en mathématiques. De même, il vous faut mettre en avant vos compétences en résolution de problèmes mathématiques.

Êtes-vous assez intelligent pour le résoudre avec brio ? Si vous pensez que oui, n’attendez pas pour vous tester.

Tic Tac… Tic Tac ! Vous avez 10 secondes chrono pour trouver la réponse à ce défi mathématique !

Votre temps peut commencer maintenant. Vous avez 10 secondes devant vous. Lancez le compte à rebours.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Est-ce OK pour vous ? Avez-vous réussi le challenge ? Oui ? Non ? Peu importe votre réponse, sachez que la solution de ce casse-tête mathématique qui a fait souffrir 95% des participants est disponible juste après. C’est l’occasion pour vous de vérifier votre résultat.

En quoi consiste cette règle mathématique à utiliser ?

La résolution de cette expression mathématique nécessite l’application de la fameuse règle PEMDAS. Oui, il s’agit bel et bien de ce concept acquis en classe de 5e !

Avez-vous réellement bonne mémoire ? Vous en saurez davantage après en avoir vu la réponse.

La règle repose sur l’ordre de priorité des opérations qui privilégie avant tout les calculs entre parenthèses. Puis, vient les exposants.

Ensuite la multiplication et la division (de gauche à droite). Et enfin, l’addition et la soustraction (de gauche à droite).

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette énigme ?

Passons immédiatement à la solution de l’énigme : (25−15)×2+(30÷10)−4.

Calculons ce qui est à l’intérieur des parenthèses :(25 – 15) = 10. Poursuivons avec la division à l’intérieur de la deuxième paire de parenthèses :(30 ÷ 10) = 3.

Substituons les opérations effectuées dans l’expression initiale pour ensuite avoir : 10 × 2 + 3 – 4. Enchaînons les multiplications et divisions : 10 × 2 = 20.

Notre expression devient ensuite : 20 + 3 – 4. Passons aux opérations restantes : 20 + 3 = 23 ET 23 – 4 = 19. La réponse attendue à l’expression mathématique (25−15)×2+(30÷10)−4 est égale à 19.