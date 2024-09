Êtes-vous prêt à mettre à l’épreuve vos compétences en mathématiques ? Si oui, ce défi de taille est pour vous ! Vous avez 12 secondes devant vous pour prouver vos capacités cognitives !

Seuls quelques-uns sont parvenus à résoudre correctement ce défi mathématique en 12 secondes

Alors ? Dites-nous ? Êtes-vous partant(e) ? Oui ou non ? Cette énigme du jour vous donne l’occasion de tester vos compétences en résolution de problèmes mathématiques.

En même temps, elle évalue votre esprit analytique et vos connaissances en mathématiques. Mais rassurez-vous, ce jeu se limite uniquement aux principes mathématiques de base. Il est à la portée de tout le monde, petit et grand !

En outre, ce défi met à l’épreuve votre vitesse de rapidité de réflexion. Effectivement, vous n’avez que 12 secondes seulement pour répondre à la question et mettre en place votre stratégie.

La question est maintenant de savoir si vous estimez réussir ce challenge avec brio. Si vous êtes prêt, vous avez le champ libre. Vous pouvez commencer dès maintenant.

N’oubliez pas… Le temps est compté. Il faut réussir ce défi en moins de 12 secondes chrono. Pour cela, avant de commencer… Vous devez mettre le chronomètre en marche afin de s’assurer que vous ne dépasserez pas le laps de temps imparti.

Autre chose : la concentration est très importante dans ce genre d‘énigme. De même que le sens du détail. Aussi, éloignez toute source éventuelle pouvant vous distraire de votre tâche.

La résolution de ce défi nécessite également de passer par le calcul mental. Vous devez en effet être capables de résoudre le problème dans la tête (sans feuille de papier ni stylo).

Pour cela, il faut être capable de décomposer l’expression dans votre esprit. Avant que vous ne vous y mettiez, voici l’expression mathématique à résoudre : (72 ÷ 8 + 5) × (9 − 2) − 7.

Saviez-vous que ce type de challenge vous prépare surtout à une prise de décision efficace même en étant sous pression.

Tic Tac… Tic Tac…

La contrainte de temps a été spécialement été pensée pour corser les choses. C’est un exercice qui a de quoi faire chauffer vos neurones.

Partant(e) ? Lancez le compte à rebours.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous réussi le défi haut la main ? Voyons-le ensemble. CafeBagdad vous propose de découvrir la réponse juste après. Êtes-vous donc un expert en calcul ?

Pour résoudre ce test, il faut…

Selon les règles de priorité des opérations en mathématiques (souvent rappelé par l’acronyme PEMDAS pour Parenthèses, Exposants, Multiplications et Divisions, Additions et Soustractions), il faudrait effectuer les calculs à l’intérieur des parenthèses en premier, puis les multiplications et divisions, et enfin les additions et soustractions.

Et la solution est…

(72 ÷ 8 + 5) × (9 − 2) − 7

= (9 + 5) × 7 – 7

= 14 × 7 – 7

= 98 – 7

= 91.

Et la solution finale attendue est égale à 91. Grand bravo à tous ceux qui ont trouvé en 12 secondes ! Si ce n’est pas votre cas, pensez à vous entraîner davantage.