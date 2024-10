Serez-vous à la hauteur de ce nouveau défi mathématique du jour ? Vous avez 10 secondes devant vous pour prouver vos compétences ! La rédaction vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Seuls les plus forts peuvent résoudre cette expression mathématique dans leur tête en 10 secondes, en faites-vous aussi partie ?

Ce jeu de réflexion met en avant vos compétences cognitives ainsi que votre capacité de résolution en problèmes mathématiques. En effet, la résolution de cette expression arithmétique repose sur l’application d’une règle bien précise.

Ce défi vous donne donc l’occasion d’évaluer vos connaissances mathématiques. Maîtrisez-vous correctement cette règle ? Défiez votre cerveau et découvrez-le.

L’expression du jour est la suivante : 8 – 5 x 4 / 2 + 9. Alors ? Pensez-vous y arriver dans le délai imparti ? N’attendez pas pour mettre vos compétences en mathématiques à l’épreuve ?

publicité

Tic Tac… Tic Tac… Le temps presse ! Vous n’avez que 10 secondes !

Partant(e) ? Lancez le compte à rebours. Votre temps commence maintenant.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous réussi à résoudre l’énigme du jour avec brio ? Si vous avez fait attention à l’ordre des opérations, vous devez avoir trouvé la bonne réponse. La question est de savoir si le temps imparti vous a suffi ou pas.

En quoi consiste la règle de priorité des opérations ?

La règle d’or est celle de la priorité des opérations rappelée par l’acronyme PEMDAS qui signifie Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Pour résoudre ce genre d’expression mathématique, il faut donc respecter un ordre précis des opérations.

Voici l’expression 8 – 5 x 4 / 2 + 9. Décomposez l’expression en opérations plus simples.

Et la solution à cette énigme est…

Comme il n’y a pas d’exposants ni de parenthèses, on passe donc directement aux multiplications et divisions : 5 x 4 = 20 ET 20 / 2 = 10. L’expression devient : 8 – 10 + 9.

On effectue ensuite les additions et soustractions de gauche à droite :

8 – 10 = -2 ET -2 + 9 = 7. Donc, la réponse finale à cette expression 8 – 5 x 4 / 2 + 9 est égale à 7.

Avez-vous trouvé la même réponse ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations pour votre esprit analytique.

En revanche, si vous n’avez pas trouvé le bon résultat, pas de soucis… Saviez-vous que vous pouvez toujours vous améliorer en entraînant votre cerveau de façon régulier ?

Non seulement vous gagnerez en performances, mais vous développerez aussi votre esprit critique. Le défi vous a-t-il plu ? N’hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez même comparer vos performances entre vous.