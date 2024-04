Êtes-vous un maître des maths ? Résolvez l’énigme d’allumettes 37 + 23 = 62 et gagnez le droit de vous vanter. Décryptage.

Seuls les esprits brillants y parviennent : résoudre cette énigme d’allumettes en ajoutant seulement 3 bâtons

La rédaction s’excuse pour l’image présentée. Certains chiffres n’apparaissent pas très bien à l’écran. La bonne équation à résoudre est 37 + 23 = 62. Mais comme vous pouvez le voir, elle est erronée comme toujours. Votre mission (si vous acceptez) est de la rendre valide mathématiquement en ajoutant trois allumettes. Prêt à mettre vos compétences mathématiques à l’épreuve ?

Le principe est simple : vous disposez d’un certain nombre d’allumettes, un total de 23 correspondances plus précisément et d’une énigme à résoudre.

En manipulant les allumettes selon les règles du jeu, vous devrez trouver la solution à ce défi mathématique. Votre tâche consiste à ajouter trois autres correspondances à l’équation, ce qui portera le total à 26. Pour être à la hauteur d’un tel challenge, il faut un esprit vif, une dose de logique et une attention méticuleuse aux détails. Si vous vous sentez d’aplomb, c’est à vous de jouer !

Concentration, concentration, concentration… C’est le maître-mot.

Ce jeu de réflexion est également pour vous, une occasion de prouver votre maîtrise des mathématiques ? Rassemblez vos allumettes et prenez un grand bol frais de concentration. Ce casse-tête mathématique est un excellent moyen de tester votre intelligence. Si vous cherchez de quoi stimuler vos neurones, n’hésitez pas à vous tester. Vous êtes à la bonne porte.

Soyez précis dans vos mouvements. Avant d’ajouter les allumettes, prenez un moment pour imaginer la configuration finale des chiffres. Cela vous aidera à effectuer les mouvements corrects et à ne pas perdre de temps. Votre rapidité de réflexion est très précieuse dans ce type d’énigme. Aussi, gardez à l’esprit que toutes les secondes jouent.

Quel mouvement faut-il effectuer ?

Le fait de comprendre la logique derrière la solution vous aidera à développer vos compétences en résolution de problèmes. Vous remarquerez aussi que vous allez pouvoir aborder de futurs défis avec une plus grande confiance. Plus vous testez vos capacités, plus vous développerez vos compétences en logique.

Alors ? C’est bon ? Avez-vous trouvé les bons mouvements à opérer ? Si oui, félicitations et faites savoir à vos amis et à votre famille que vous avez résolu cette énigme mathématique ! N’hésitez pas également à partager vos résultats sur les réseaux sociaux et défiez-les de relever le défi à leur tour.

Prêt pour la solution ?

Ajoutez simplement trois allumettes au chiffre 7 (37), comme illustré dans l’image ci-jointe, et transformez-le en chiffre 9 (39). C’est tout ! Vous avez maintenant la bonne équation à trouver : 39 + 23 = 62. Encore une fois, excusez-nous pour l’image incomplète.