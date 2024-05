Seuls quelques-uns ont trouvé la réponse à ce test mathématique en l’espace de 12 secondes chrono ! Et vous ? Allez-vous battre le record ? Il va falloir prendre part au challenge pour en avoir le cœur net. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous explique tout.

publicité

Seuls ceux qui sont habiles avec les chiffres peuvent trouver la solution à cette expression arithmétique en moins de 12 secondes

Dans ce défi mathématique, vous allez non seulement être amenés à faire preuve de rapidité afin de rester dans les temps mais aussi, vous rappeler des principes mathématiques fixant les règles des opérations.

Si cette discipline n’a jamais été votre tasse de thé, les choses se compliquent pour vous. Sans plus tarder, nous allons vous proposer de découvrir l’expression arithmétique à résoudre : [[6 + (3 x 2)] – 7 + 10 – [4 x (2 + 1)]]

Les bienfaits des tests mathématiques pour notre cerveau

Lançons le compte à rebours et c’est à vous de jouer ! Le saviez-vous ? Les tests mathématiques aident à développer vos compétences cognitives : allant de la pensée critique à l’analyse logique.

publicité

Ces jeux de réflexion apprennent à vous adapter à des situations complexes, notamment en vous poussant à la capacité d’analyse.

Petit conseil pour réussir ce défi : décomposer le problème mathématique en étape par étapes.

Vous verrez que la réponse se dévoilera peu à peu. Restez toutefois concentrés pour ne pas échapper aux détails et ne pas vous trompez.

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette énigme mathématique ?

Commencez tout d’abord par l’expression à l’intérieur de la première paire de crochets :

[ [6 + (3 x 2)] ]

[ = [6 + 6] ]

[ = [12] ]

Ensuite, passons à celle qui se trouve à l’intérieur de la deuxième paire de crochets :

[ [4 x (2 + 1)] ]

[ = [4 x 3] ]

[ = [12] ]

Complétez l’expression en suivant minutieusement l’ordre des opérations :

[ 12 – 7 + 10 – 12 ]

[ = 5 + 10 – 12 ]

[ = 3 ]

Félicitations à ceux qui ont trouvé le défi, satisfaction intellectuelle garantie !

Et la solution finale attendue est donc 3. L’avez-vous trouvé en moins de 12 secondes ? Si oui, bravo à vous. Vous êtes vraiment doué en chiffres. Vous devez être satisfait(e) de vous après avoir réussi ce test.

« Plus un apprenant réussit« , il faut savoir que « son système de récompense s’active (un peu plus) et libère (ainsi) de la dopamine, et le sentiment de plaisir et de satisfaction qui en découle a comme effet de renforcer le comportement en question. La rétroaction a donc non seulement un rôle informatif, mais également motivationnel », explique knowledgeone.ca.

Pour les personnes qui ont essayé mais qui n’ont pas trouvé la réponse, bravo pour votre courage.

Vous aurez stimulé vos neurones car le cerveau se plaît dans les complexités. Redoublez d’efforts et vous vous améliorerez au fur et à mesure.