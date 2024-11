Il faut un QI exceptionnel pour réussir à résoudre ce casse-tête mathématique en moins de 5 secondes chrono ! Pensez-vous y arriver dans ce très court délai imparti ?

publicité

Seuls ceux qui ont un QI qui sort de l’ordinaire peuvent trouver la solution à ce défi mathématique en 5 secondes chrono

N’attendez pas pour prouver vos compétences en mathématiques en vous testant avec cette expression arithmétique du jour. La voici : [(45−15)×2]+[(50÷10)+6].

Seules les personnes ayant un esprit analytique pourront espérer trouver LA solution à ce défi dans un laps de temps aussi vite.

Ce jeu vous aide à mettre en avant votre vitesse de rapidité de réflexion ainsi que vos capacités de résolution de problèmes mathématiques. Êtes-vous partant(e) pour vous y mettre ? Lançons le compte à rebours.

publicité

Tic Tac… Tic Tac… Le temps passe comme un éclair !

Votre temps commence maintenant.

5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Alors ? Avez-vous relevé le challenge avec brio ? Avant toute chose, ne perdez pas votre temps à prendre une feuille de papier et un stylo pour gribouiller. Pas le temps à cela !

Le plus important est de faire le plein de concentration. Armez-vous d’une triple dose de cet ingrédient clé.

Quelle règle appliquer ?

Pour trouver la solution, la façon de procéder demeure la même pour tout le monde. Il faut tout d’abord décomposer le problème en vue de simplifier l’expression mathématique.

Sa résolution passe par l’application de la règle PEMDAS qui signifie Parenthèses, Exposants, Multiplications, Divisions, Additions et Soustractions.

Il s’agit de la règle à suivre. Cet acronyme définit l’ordre de priorité des opérations à calculer. Ah oui, n’oubliez pas : pour résoudre les opérations, vous ne pouvez pas vous passer du calcul mental.

Pour savoir si vous avez obtenu la bonne réponse, voyons ensemble le résultat attendu à cette expression mathématique. CafeBagdad vous détaille tout point par point.

Et si nous passons à la solution finale de l’énigme du jour ?

On commence toujours par les opérations qui se trouvent à l’intérieur des parenthèses, en suivant l’ordre des opérations (multiplication et division avant addition et soustraction).

Une fois les parenthèses résolues, on passe directement aux opérations entre crochets, qui ici correspondent aux résultats des deux premières parenthèses.

Enfin, on additionne les résultats obtenus aux étapes précédentes.

[(45−15)×2]+[(50÷10)+6]

Première parenthèse : 45 – 15 = 30 ET 30 × 2 = 60.

Deuxième parenthèse : 50 ÷ 10 = 5 ET 5 + 6 = 11.

Comme vous pouvez le voir, l’expression devient de plus en plus simplifiée : [60] + [11] : 60 + 11 = 71. Le résultat final de [(45−15)×2]+[(50÷10)+6] est donc égal à 71. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse.