Si vous pouvez résoudre ce casse-tête en 5 secondes, alors vous avez un QI élevé. Prêt à le prouver ? C’est à vous de jouer !

Seuls ceux qui ont un QI élevé peuvent résoudre ce test mathématique en moins de 5 secondes chrono (1 sur 20 y parviennent)

Beaucoup ont échoué à ce test QI express. À première vue, il a l’air facile, mais ne vous laissez surtout pas tromper. Votre mission consiste à trouver la réponse à cette énigme mathématique dans le délai imparti.

Préparez-vous à faire vite, car vous n’avez devant vous que 5 petites secondes. Le temps est compté. L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : ((85−15)×3)+((90/5)−6).

Dans ce très court laps de temps, vous devez effectivement pouvoir résoudre le problème. Il faut de l’habilité pour les chiffres, mais aussi un esprit critique.

Votre temps commence maintenant. La balle est dans votre camp !

Parviendrez-vous à mettre en place la bonne stratégie dans l’intervalle de temps imposé par le concepteur du défi ? Si vous estimez que oui… Prenez une bonne dose de concentration avant de vous y mettre.

5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous relevé le challenge avec brio ? Voyons-le ensemble. La rédaction vous propose de découvrir la réponse finale afin de comparer votre solution.

Étape incontournable pour résoudre ce défi mathématique

La résolution de ce casse-tête mathématique du jour demande l’application rigoureuse d’une règle bien précise : celle de PEMDAS.

Cet acronyme définit les priorités opératoires à suivre : Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction. Les opérations élémentaires doivent être effectuées de gauche à droite.

Décomposer tout d’abord le problème avant de passer au calcul mental. Tout devrait se faire dans votre tête.

Ce test met à l’épreuve votre esprit analytique, votre mode de raisonnement logique comme vos compétences en résolution de problèmes mathématiques.

Passons au résultat final

((85−15)×3)+((90/5)−6)

On effectue d’abord les calculs à l’intérieur des parenthèses. Puis, on réalise les multiplications. Pour finir, on effectue les additions et soustractions restantes.

Calculer les opérations entre parenthèses : (85−15) = 70 ET (90/5) = 18. L’expression mathématique devient (70×3)+(18−6).

Enchaînez avec les multiplications et soustractions restantes: (70×3) = 210

ET (18−6) = 12.

L’expression devient de plus en plus simplifiée : 210 + 12. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus qu’à additionner les deux nombres : 210 + 12 = 222.

Par conséquent, le résultat de l’expression ((85−15)×3)+((90/5)−6) est égal à 222. Votre réponse est-elle similaire à celle-ci ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

