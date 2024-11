Pouvez-vous réussir à trouver la réponse à cette énigme en moins de 8 secondes chrono ? Si oui, prouvez-nous vos compétences intellectuelles sans plus attendre. Mais attention, n’y allez pas sans une bonne dose de concentration et un esprit critique puisque C’EST PLUS DIFFICILE QU’IL N’Y PARAÎT !

Seuls ceux qui ont un esprit bien entraîné peuvent trouver la solution exacte à ce défi en moins de 8 secondes

Vous n’avez que 8 secondes seulement pour prouver votre esprit analytique et votre sens de la logique.

Votre tâche consiste à trouver la solution à ce casse-tête mathématique dans le délai imparti. Ni plus ni moins (mais bof, si vous parvenez à battre le record, c’est un point de plus pour vous !)

Voici l’expression arithmétique que vous avez à résoudre : [(120−90)+45]×[(130÷10)−7]. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances mathématiques ? Saurez-vous trouver la bonne solution ? Si vous estimez que oui, c’est parti !

Tic Tac… Tic Tac… Le temps est compté !

Vous avez 8 secondes chrono devant vous. Êtes-vous partant(e) ? Si oui, votre temps commence maintenant. Lancement du compte à rebours.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous réussi à relever le challenge ? Si vous pensez que oui, grand bravo à vous. Si ce n’est pas le cas, pensez à vous améliorer davantage en stimulant votre cerveau avec des exercices mentaux de toutes sortes.

N’hésitez pas à faire travailler vos méninges afin de gagner en performances et développer (au passage) votre raisonnement logique et votre sens de l’analyse.

Et la solution est ?

Peu importe votre réponse, l’importance est d’avoir fait travailler vos neurones. Votre cerveau vous en remerciera. La résolution de ce problème passe par une règle bien précise : celle dite de l’ordre de priorité des opérations.

Cela veut dire que lorsque vous procédiez aux calculs des opérations qui composent l‘expression arithmétique, il faut faire attention à celles qui sont prioritaires.

Elles doivent être résolues en premier. L’acronyme PEMDAS vous aide à vous en rappeler rapidement, car il signifie parenthèses, exposant, multiplication, division, addition et soustraction.

Résoudre les opérations à l’intérieur des parenthèses : (120 – 90) = 30

et (130 ÷ 10) = 13.

Notre expression passe de [(120−90)+45]×[(130÷10)−7] à (30 + 45) × (13 – 7). Comme vous pouvez voir, l’expression va en se simplifiant. Rester toutefois sur les opérations à l’intérieur des parenthèses restantes : 30 + 45 = 75 et 13 – 7 = 6. Voici ce qui reste : 75 × 6.

Terminons avec la multiplication : 75 × 6 = 450. Le résultat final de l’expression [(120−90)+45]×[(130÷10)−7] est donc égal à 450. Félicitations à tous ceux qui ont résolu l’énigme à temps !