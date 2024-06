Vous avez 11 secondes exactement pour trouver la bonne réponse à l’énigme mathématique du jour ! Partant(e) ? Si votre réponse est oui, c’est parti ! On vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pourquoi faut-il penser à entraîner son cerveau ?

Tout comme votre corps qui a besoin de sport pour rester en forme, il en va de même pour votre cerveau. Et pour l’entraîner, vous avez à portée de main les jeux de réflexion et d’entraînement cérébral.

Ces exercices mentaux peuvent prendre la forme de puzzles, de défis inoffensifs dont le seul but est de maintenir vos capacités cognitives. L’achèvement de ces challenges vous procure, par ailleurs, un sentiment d’accomplissement.

Il est à rappeler que le fait de ne pas stimuler son cerveau de façon régulière est la meilleure façon de ne pas l’entretenir.

Il faut savoir que faire travailler ses neurones avec des énigmes contribue aussi à ralentir le déclin de votre mémoire ainsi que de votre vitesse de réflexion.

« On perd 20 points de QI si on ne fait rien du tout ».

Sur RTL, le docteur Frédéric Saldmann préconise d’ailleurs de « stimuler constamment son cerveau en toutes circonstances ».

« On peut fabriquer de nouvelles aires cérébrales indéfiniment », clame-t-il. Ce qui rejoint les propos très célèbre d’Albert Einstein qui dit que « la vie, c’est comme la bicyclette, on arrête de pédaler, on tombe ».

« En trois semaines de vacances, illustre le médecin, on perd 20 points de quotient intellectuel si on ne fait rien du tout« .

Et le Dr Frédéric Saldmann d’ajouter : « Selon une étude, plus la retraite est prise tôt, plus le risque d’Alzheimer augmente ».

Seuls ceux qui ont le QI d’un champion peuvent résoudre ce défi mathématique en moins de 11 secondes

Les mathématiques soutiennent à la fois notre logique et notre pensée critique. La pratique des tests de mathématiques améliore considérablement votre capacité de raisonnement ainsi que votre vitesse de résolution des problèmes.

Et aujourd’hui, nous vous mettons au défi de trouver la réponse à l’expression suivante : [ (8 + 3 x (9 – 6) + 1) / (1 + 1) – 4 ]. Faites attention à l’ordre des opérations.

Et la solution est…

Et n’oubliez pas : le temps n’est pas de votre côté ! Vous avez uniquement 11 secondes pour le réussir avec brio. Décomposons l’expression étape par étape :

Calculez (9 – 6) = 3. Ensuite, multipliez (3) par (3), ce qui nous donne (9).

Ajoutez (9) à (8) pour avoir (17), et ajoutez encore (1), pour obtenir (18).

La somme de (1 + 1) est égale à (2). Divisez ensuite (18) par (2), donnant (9). Et enfin, (9 – 4) = (5). Voilà qui devra être votre résultat final. Si vous avez obtenu ce résultat, félicitations à vous.

Si en revanche, ce n’est pas le cas, pas de soucis. Vous aurez au moins contribué à faire bouger vos méninges, pour le bien de vos neurones.