Parviendrez-vous à résoudre cette énigme mathématique en l’espace de 7 secondes chrono seulement ? Prouvez-le maintenant ! La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Seuls 10% parviennent à résoudre cette expression mathématique : prouvez que vous faites partie des meilleurs ! Vous avez 7 secondes !

Ce jeu de réflexion vous permet de tester votre esprit critique ainsi que vos connaissances de base en mathématiques.

En outre, il évalue également vos capacités de résolution de problèmes ainsi que votre sens d’analyse. Votre raisonnement logique n’est pas en reste.

Par ailleurs, ce défi met à l’épreuve votre vitesse de rapidité de réflexion. Parviendrez-vous à résoudre correctement ce test mathématique dans le laps de temps proposé ? « 9 sur 10 perdent trop de temps » !

Allez-vous relever le challenge avec brio ? Voyons-le. Prenez votre téléphone et lancez le compte à rebours.

Pas le droit à la distraction ! N’oubliez pas : le temps n’est pas votre allié. Vous devez faire vite et réussir à tout résoudre en moins de 7 secondes ! Pour cela, il faut une bonne dose de concentration.

L’expression mathématique à résoudre est la suivante : [(35−15)×2]+[50÷(10+5)]. Prêt à défier votre cerveau ? Si oui, allez-y ! Montrez-nous de quoi vous êtes capables !

Lancement du compte à rebours.

Tic Tac… Tic Tac…

Le temps passe vite.

3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Est-ce bon pour vous ? Pensez-vous avoir trouvé la solution correcte en 7 secondes ? CafeBagdad vous propose de découvrir le résultat final (détaillé) en fin d’article.

En quoi consiste la règle PEMDAS ?

La résolution de cette expression mathématique passe par la règle PEMDAS. Il s’agit d’un truc aidant à retenir l’ordre de la priorité des opérations.

Il signifie : Parenthèse, exposants, multiplication et division, addition et soustraction. Comme vous pouvez voir, chaque lettre représentent un type de calcul.

Il faut procéder étape par étape. Puis calcul par calcul. Passons directement au vif du sujet. Il faut décomposer le problème et privilégier le calcul mental.

Cela vous aidera à optimiser le temps passé à effectuer les opérations. Vous augmenterez ainsi vos possibilités de finir ce test en moins de 7 secondes.

Passons à la solution de ce défi mathématique.

[(35−15)×2]+[50÷(10+5)].

Dans une expression arithmétique, il faut toujours effectuer les calculs sous parenthèses en premier : (35−15) = 20 ET (10+5) = 15. L’expression devient de plus en plus simplifiée [20×2]+[50÷15].

Procédons aux opérations à l’intérieur des crochets : (20)×2=40. Puis, continuons avec 50÷15=3 (approximatif à l’entier le plus proche).

Additionnons les résultats des crochets, ce qui nous donne 40+3=43. Donc, la réponse finale de l’expression [(35−15)×2]+[50÷(10+5)] est égale à 43.