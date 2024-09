Et si vous stimulez vos neurones avec cette expression arithmétique niveau difficile ? Vous avez 11 secondes chrono pour trouver la solution à cette énigme !

Seulement 20% des gens peuvent résoudre l’expression mathématique correctement du premier coup : acceptez-vous le défi ?

Êtes-vous habile avec les chiffres ? Découvrez-le. Ce test rapide est parfait pour mettre à l’épreuve vos compétences en arithmétique.

Cette énigme vous donne en effet l’occasion de connaître à quel point vous êtes compétent dans la résolution de problèmes mathématiques.

Sa résolution nécessite toutefois une attention particulière aux détails. Si vous êtes prêt, voici l’expression mathématique à résoudre : (42−36) × 5 + 48 ÷ 6.

Mettez-vous au maximum de votre concentration. Votre temps commence maintenant.

Le temps presse… Tic Tac… Tic Tac…

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé. L’heure est aux révélations.

Seulement 20 % des internautes ont réussi le test mathématique dans le délai imparti et sans se tromper du premier coup. Et vous ? Avez-vous relevé le challenge avec brio ? Découvrons-le sans plus attendre.

Cette règle de base indispensable pour trouver la solution à ce défi

Voyons ensemble comment résoudre cette expression mathématique étape par étape : (42 – 36) × 5 + 48 ÷ 6. Pour la résoudre, il est primordial d’appliquer la règle de priorité des opérations.

Selon PEMDAS, la priorité est donnée aux opérations entre Parenthèses. Puis, aux Exposants. Ensuite aux multiplications et divisions (de gauche à droite. Ce n’est qu’après que vous devez enchaîner avec les additions et soustractions (de gauche à droite).

Et si vous découvrez la solution finale à ce casse-tête mathématique ?

Pour cela, nous devons donc tout d’abord calculer l’expression entre parenthèses : 42 – 36 = 6. Ensuite, effectuez les multiplications et divisions : 6 × 5 = 30 et 48 ÷ 6 = 8.

Enchaînons ensuite avec les additions et soustractions (il n’y en a plus dans ce cas-ci, on a déjà tout simplifié). L’expression finale devient donc : 30 + 8. Et le résultat final attendu à cette énigme mathématique (42 – 36) × 5 + 48 ÷ 6 est donc égal à 38.

La question est maintenant de savoir si vous avez trouvé la même réponse. Bravo à tous ceux qui ont résolu le problème avec brio et dans le délai imparti. Vous avez prouvé vos compétences en mathématiques.

En revanche, si ce n’est pas le cas… Pas d’inquiétude non plus ! Sachez qu’il vous est possible de vous améliorer et de développer votre esprit critique en vous entraînant régulièrement avec des défis du genre.

Sinon, vous pouvez aussi chauffer vos neurones avec d’autres types d’énigmes. Si le jeu de réflexion vous a plu, n’hésitez pas à le partager à vos amis et aux membres de votre famille. Nous apprécierons grandement.