Serez-vous à la hauteur de cette nouvelle énigme mathématique ? Réussirez-vous à la résoudre en 7 secondes chrono ? Décryptage.

publicité

Serez-vous capables de trouver la réponse à cette expression mathématique (2+2(2+2×0)+2×0) en moins de 7 secondes ?

Partant(e) pour une petite gymnastique cérébrale ? Si oui, cela tombe bien… Vous pouvez vous entraîner avec ce défi mathématique du jour. Votre mission consiste ici à trouver la solution exacte à cette énigme.

L’expression du jour est la suivante : (2+2(2+2×0)+2×0). Pour la réussir, il faut absolument faire preuve d’un esprit analytique et d’un mode de raisonnement logique.

En outre, vous devez avoir des connaissances de base en mathématiques ainsi que des capacités de résolution de problèmes. Prêt à actionner vos neurones ? Et si vous lancez le compte à rebours dès maintenant ?

publicité

Lancement du compte à rebours

Votre temps commence maintenant.

Vous avez 7 secondes en tout.

7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Est-ce bon pour vous ? Si oui, grand bravo à vous. Si par contre, vous estimez le temps pas assez suffisant, pas de panique.

Continuez jusqu’à ce que vous trouviez la réponse. Vous évaluerez ainsi vos compétences en la matière. À vous de travailler votre cerveau pour vous améliorer et gagner en performance.

Et si l’on passa à la réponse finale ?

Au fur et à mesure de vos efforts, vous noterez l’amélioration de votre esprit critique. Sachez que cette expression mathématique requiert l’application de la règle PEMDAS.

Cet acronyme sert à mentionner l’ordre des opérations à suivre lors de la résolution d’expressions avec plusieurs opérations.

Dans PEMDAS, P est l’abréviation de Parenthèses, E- d’Exposants, M- de Multiplication, D- de Division, A d’Addition et S de Soustraction.

Passons maintenant à la solution détaillée à ce défi mathématique.

Expression originale : 2 + 2(2 + 2×0) + 2×0

On résout d’abord les opérations à l’intérieur des parenthèses. Ensuite, on effectue les multiplications et divisions, en allant de gauche à droite. Enfin, on réalise les additions et soustractions, également de gauche à droite.

2 × 0 = 0

2 + 0 = 2

Donc, l’expression mathématique devient : 2 + 2(2) + 2×0.

2(2) = 4

2 × 0 = 0

L’expression devient de plus en plus simplifiée : 2 + 4 + 0.

2 + 4 + 0 = 6

Par conséquent, le résultat final de l’expression arithmétique 2 + 2(2 + 2×0) + 2×0 est 6. Félicitations à tous ceux qui ont réussi le challenge avec brio. Si ce n’est pas votre cas, pas de soucis.

Pensez à vous améliorer en vous entraînant davantage avec des exercices mentaux du genre.

Si vous avez aimé le test, n’hésitez pas à le partager à vos proches. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même aller jusqu’à comparer vos performances entre vous !