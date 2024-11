Réussirez-vous à trouver la solution à cette énigme mathématique en l’espace de 11 secondes chrono ? On vous décrypte tout ICI.

publicité

Serez-vous capables de résoudre ce test mathématique en tête, en moins de 11 secondes seulement ?

Tous les participants n’y sont pas parvenus dans le délai imparti imposé par le concepteur du challenge. Seulement 1 personne sur 20 ont réussi à trouver la solution à l’expression mathématique : 81 – 30 / 5 + 7 – 40 / 8.

Alors ? Prêt à tester votre habileté avec les chiffres ? Prouvez vos compétences intellectuelles ainsi que vos capacités de résolution de problèmes mathématiques.

Pour réussir à relever ce genre de défi, il faut faire preuve de concentration. Mais en même temps, ce genre d’exercice mental aide à améliorer la concentration et, aussi, à développer l’esprit critique.

publicité

Le temps presse ! Lancement du compte à rebours !

Partant(e) pour vous y mettre ? Si oui, votre temps commence maintenant. Prenez votre Smartphone et lancez le compte à rebours.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé. Êtes-vous prêt à découvrir le résultat de cette expression ? On vous détaille tout dans nos prochaines lignes.

Étapes de résolution de ce défi mathématique

Si le défi du jour donne l’air d’être un exercice très simple, il nécessite de bien respecter l’ordre des opérations ! Le sens du détail est important dans ce type de challenge. Et pour cause : une petite erreur suffit pour fausser le résultat final.

Saviez-vous que les tests mathématiques ont un impact positif sur vos capacités cognitives ? N’hésitez pas à tester vos compétences régulièrement pour garder votre cerveau en forme.

Passons maintenant à la solution de cette énigme mathématique

Voyons si vous avez été capable de résoudre l’expression mathématique avec brio ? Découvrons si votre réponse est correcte.

81 – 30 / 5 + 7 – 40 / 8

Règle d’or pour résoudre ce nouveau défi. On effectue toujours les multiplications et divisions avant les additions et soustractions, sauf si des parenthèses indiquent un ordre différent.

Comme le veut PEMDAS, les calculs entre parenthèses sont toujours prioritaires.

Effectuons d’abord les divisions : 30 / 5 = 6 ET 40 / 8 = 5. Réécrivons ensuite l’expression avec les résultats obtenus : 81 – 6 + 7 – 5.

Enchaînons avec les additions et soustractions de gauche à droite : 81 – 6 = 75 ET 75 + 7 = 82 ET 82 – 5 = 77. Par conséquent, la solution finale de l’expression mathématique 81 – 30 / 5 + 7 – 40 / 8 est égale 77.

Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la solution dans le laps de temps imparti ! Vous méritez un grand bravo.

En revanche, si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à vous améliorer en vous exerçant davantage avec notre panoplie de tests disponibles sur notre site web.