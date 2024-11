Serez-vous à la hauteur de ce casse-tête mathématique du jour ? Vous n’avez que 5 secondes devant vous pour le résoudre !

publicité

Serez-vous capables de résoudre ce défi 15 + 15 : 15 x 15 : 15 x 2 en 5 secondes chrono ?

Tout le monde pense réussir à relever le challenge du premier coup, mais beaucoup y ont échoué. Pour certains, le délai imparti n’a pas été suffisant. Pour d’autres, ce sont leurs compétences en mathématiques qui leur ont fait défaut.

Pensez-vous faire exception ? Et si vous testez vos compétences cognitives et votre capacité d’analyse avec cet exercice mental ?

Vous avez 5 secondes seulement pour évaluer votre pensée critique. Partant(e) ? Prenez votre chronomètre et lancez-vous dès maintenant.

publicité

Lancement du compte à rebours.

Vous avez 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Verdict ?

Dites-nous : avez-vous trouvé la réponse finale attendue ? Si oui, félicitations à vous pour vos compétences intellectuelles. En revanche, si ce n’est pas votre cas… Pas de panique !

Saviez-vous que vous pouvez vous améliorer en entraînant régulièrement votre cerveau avec des défis intellectuels du genre ou d’autres types (énigmes visuelles, casse-tête mathématique, recherche du nombre manquant, suite logique, jeux d’observation, puzzles d’allumettes, etc.) ?

« Je m’y suis repris en 2 fois à cause de tous ces chiffres identiques ! »

« Je m’y suis repris en 2 fois. J’ai un peu mélangé les pédales à cause de tous ces chiffres identiques ! Donc il m’a fallu plus de 10 sec !», commente l’un de nos lecteurs.

« Ce casse-tête est un vrai test pour mes capacités ! », reconnaît un autre. « J’ai hâte de le partager avec mes amis. On aime ce genre de défis mathématiques ! ».

« Je suis nul en maths, mais impossible de ne pas essayer encore et encore.», « C’est un exercice fantastique pour stimuler l’esprit ! », pouvait-on également lire dans le fil des commentaires.

Passons à la solution

Voyons maintenant la solution finale à cette expression mathématique : 15 + 15 : 15 x 15 : 15 x 2 afin que vous puissiez vérifier votre réponse à vous. Nous espérons que vous l’avez réussi avec brio !

Vous devez décomposer l’expression mathématique afin de la simplifier davantage… Puis faire du calcul mental et faire preuve de rapidité de réflexion pour rester dans les temps. 5 secondes… ça passe super vite !

Ensuite, il est primordial d’appliquer l’ordre de priorité des opérations enseigné en classe de 5ᵉ. Difficile de se le rappeler pour les personnes pas trop fan des maths. C’est là que PEMDAS arrive à votre secours.

Cet acronyme vous aide à vous souvenir plus facilement de la priorité des opérations : Les Parenthèses — Les Exposants (puissances)— Les Multiplications et Divisions— Les Additions et Soustractions.

15 : 15 = 1

1 x 15 = 15

15 : 15 = 1

1 x 2 = 2.

15 + 2 = 17.

Le résultat attendu est égal à 17.