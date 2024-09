© Serez-vous assez analytique pour résoudre ce challenge en moins de 6 secondes ?

Êtes-vous prêt(e) pour mettre votre intelligence au défi de résoudre ce nouveau casse-tête du jour ? Vous n’avez que 7 secondes devant vous !

La bonne façon de maintenir son cerveau en forme

On ne vous le répète pas assez souvent, mais l’entraînement mental est primordial à la bonne santé de notre cerveau.

« Vous voulez faire du bien à votre cerveau ? », demande d’entrée de jeu, la docteure Barbara Studer, chercheuse en neurosciences à l’Université de Berne et CEO de Hirncoach.

« Résolvez des problèmes, faites du calcul mental, cherchez de nouveaux défis dans votre travail », recommande-t-elle.

« À partir du milieu de la vie, nous devrions stimuler notre cerveau de manière ciblée. Notre capacité à comprendre rapidement quelque chose de nouveau diminue ».

Néanmoins, rassure-t-elle, « Chaque effort compte. En effet, notre cerveau reste malléable jusqu’à un âge avancé. »

D’ailleurs, poursuit Barbara Studer, « l’essentiel n’est pas ce que vous faites, mais que cela vous mette au défi ».

Dans sa liste de bonnes choses à faire, la docteure recommande, en outre, d’apprendre « un instrument de musique, une nouvelle langue », de faire « une formation » ou suivre « des cours de danse. »

Elle ajoute en conseillant également d’« échangez avec des personnes que vous ne connaissez pas ou qui ne pensent pas comme vous », voire d’utiliser votre main non dominante « pour vous brosser les dents ou remuer la sauce de vos spaghetti. »

La règle consiste à faire quelque chose de nouveau. Autrement dit, à faire bouger et travailler vos méninges.

« La nouveauté et le plaisir »

« La nouveauté est primordiale pour challenger sans cesse le cerveau », confirment les experts du Global Council on Brain Health, cette organisation indépendante de scientifiques, professionnels de santé et universitaires.

Il est essentiel à ce que cette activité représente à la fois un « défi cognitif » et surtout « un plaisir pour celui qui la pratique », cela « aide à rester motivé », soulignent les spécialistes du GCBH.

« L’apprentissage, affirment-ils, rend moins sensible aux effets de l’âge et aux changements cérébraux liés à la maladie ».

« Vous pouvez influer sur l’évolution de votre cerveau à mesure que vous vieillissez. Pendant toute la durée de votre vie, le cerveau continue de développer de nouveaux neurones et de nouvelles connexions neuronales », encouragent-ils dans les colonnes du journal économique Les Echos.

Serez-vous assez analytique pour résoudre ce challenge en moins de 6 secondes ?

Et pour aujourd’hui, voici l’expression mathématique à résoudre « 650÷5×2+10 ». Rappelez-vous : vous n’avez que 7 secondes en tout !

Partant(e) ? Lancez le compte à rebours.

7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

La solution est ICI !

C’est bon ? Pour parvenir à la bonne réponse, il fallait suivre l’ordre des opérations, rappelé par PEMDAS : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

650 ÷ 5 = 130

130 x 2 = 260

260 + 10 = 270.

Donc, la solution attendue est 270.