75% des participants à cette énigme mathématique du jour n’ont pas réussi à trouver la solution exacte à cette expression toute simple ! On vous décrypte tout.

Serez-vous à la hauteur de cette expression mathématique ? 75% n’ont pas réussi à la résoudre en moins de 8 secondes

Mais comment est-ce possible, dites-vous ? Certains n’ont pas eu suffisamment de temps (le délai imparti ayant été trop court pour eux), alors que d’autres se sont trompés de règle de calcul.

Pour résoudre une expression arithmétique, il faut en effet appliquer une règle bien précise.

Non seulement, ce challenge vous appelle à être le plus rapide possible, mais il met également à l’épreuve vos connaissances en mathématiques tout comme vos compétences en résolution de problèmes mathématiques.

Alors ? Réussirez-vous à résoudre mentalement ce test en moins de 8 secondes chrono ? Si vous pensez que oui, prouvez-nous de quoi vous êtes capables.

Voici l’expression mathématique à résoudre : (8×3−5)+12÷4+(6−3).

Mettez le chronomètre en marche

Prêt(e) ? C’est parti. Votre temps commence maintenant.

Lancez le compte à rebours.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

La résolution de cette expression mathématique est parfaite pour entraîner votre esprit. En même temps, elle contribue à développer votre pensée critique.

Résoudre des expressions arithmétiques du genre participe à améliorer votre mémoire ainsi que votre concentration. Elle aide aussi à développer vos capacités logiques.

Cette règle à suivre…

Voyons ensemble si vous avez réussi à relever le défi du jour. La première chose à faire consiste à appliquer la règle de priorité des opérations. Mais faut-il encore pouvoir le faire vite pour respecter le délai imparti.

Voici les étapes pour bien résoudre notre exercice mental. Comme le veut PEMDAS, c’est par les parenthèses qu’il faut commencer, notamment par les opérations qui se trouvent à l’intérieur de ceux-ci.

Et la solution est juste ICI !

(8×3−5)+12÷4+(6−3)

(8×3−5) devient (24-5) = 19

(6-3) devient 3

L’expression mathématique se simplifie. Elle devient alors : 19 + 12 ÷ 4 + 3. Comme il n’y a pas d’exposants, effectuons les multiplications et divisions, en respectant l’ordre des opérations (de gauche à droite) : 12 ÷ 4 = 3.

L’expression devient : 19 + 3 + 3. Terminons avec les additions : 19 + 3 + 3 = 25. Par conséquent, la solution détaillée de l’expression arithmétique (8×3−5)+12÷4+(6−3) est égale à 25.

Si vous avez obtenu un résultat similaire en moins de 8 secondes, félicitations ! C’est une preuve que vous êtes fort en calcul mental. Si ce n’est pas le cas, faites davantage d’exercices pour gagner en performance.

Le défi vous a-t-il plu ? Si oui, invitez vos amis et les membres de votre famille à relever ce challenge et voyez qui s’en sort le mieux !