Saurez-vous trouver la bonne réponse attendue à ce défi du jour : et si vous évaluez vos compétences cognitives avec ce test arithmétique à résoudre en 11 secondes seulement ? Allez-vous y parvenir à temps ? On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

publicité

Saurez-vous trouver la bonne réponse à ce test arithmétique en 11 secondes seulement ?

Vous avez ici une expression arithmétique composée d’une chaîne d’opérations. Votre mission est simple : trouver la bonne réponse à ce test arithmétique en 11 secondes chrono ! Pensez-vous être à la hauteur du défi du jour ?

Si vous aimez les mathématiques et que vous cherchiez un exercice d’entraînement cérébral de taille, ce test est pour vous. Ce challenge du jour mettra à l’épreuve votre logique, votre précision et vos capacités cognitives.

Sans plus attendre, découvrez ici l’expression mathématique à résoudre : [(56−42)⋅2]+[48÷(8+4)]−4. Alors ? Pensez-vous être capables de résoudre ce problème ? Sa résolution est basée sur l’application d’une règle mathématique bien précise. Il s’agit de la règle PEMDAS ou règle de priorité des opérations.

publicité

Tic Tac… Tic Tac… Le temps presse !

Partant(e) ? N’attendez pas pour prouver vos compétences. Vous avez 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

L’heure est aux révélations.

Alors ? Dites-nous : l’acronyme indiqué plus haut vous dit-il quelque chose ? Quand on parle de PEMDAS, on fait allusion à P comme Parenthèses, E comme Exponentiation, MD comme Multiplication et Division (de gauche à droite) et AS comme Addition et Soustraction (de gauche à droite).

C’est donc une technique d’aide-mémoire qui permet aux utilisateurs qui ne connaissent pas cette règle de pouvoir résoudre l’expression dans les règles de l’art.

La solution finale à ce test arithmétique en 11 secondes : réussirez-vous à trouver la bonne réponse dans le délai imparti ?

[(56−42)⋅2]+[48÷(8+4)]−4 : quelle est la réponse attendue à ce défi ? Passons à la solution finale de ce test. Voici le détail du calcul étape par étape :

Commençons d’abord par le calcul des opérations entre parenthèses : (56 − 42) = 14 ET (8 + 4) = 12. L’expression devient alors [14⋅2]+[48÷12]−4. Enchaînons avec la multiplication et la division (de gauche à droite) : 14 ⋅ 2 = 28

ET 48 ÷ 12 = 4.

L’expression mathématique ne se limite plus qu’à ces deux opérations restantes 28 + 4 − 4, soit l’addition et la soustraction (de gauche à droite) : 28 + 4 = 32 ET 32 − 4 = 28. Donc, la réponse attendue à ce défi est égale à 28.

Alors ? Aviez-vous réussi à trouver la bonne réponse à ce test arithmétique en 11 secondes ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations. Dans le cas contraire, pas de soucis. Faites le plein d’entraînements pour gagner en performances.