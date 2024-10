Réveils nocturnes : la solution simple que personne ne connaît pour retrouver un sommeil de qualité

Voici ce que vous devez absolument faire pour retrouver le sommeil en cas de réveil en pleine nuit, selon les experts !

publicité

L’insomnie, un problème fréquent chez les Français

Le saviez-vous ? « 15 à 20% de la population est actuellement concernée » par les problèmes d‘insomnies, révèle un dossier réalisé en collaboration avec Joëlle Adrien, directrice de recherche à l’Inserm, équipe Vigilance, fatigue, sommeil et santé publique (VIFASOM, Université Paris-Cité).

Toujours selon L’Inserm, « 9 % des personnes concernées souffriraient d’une forme sévère (d’insomnie) avec un impact important sur la vie quotidienne ».

Les femmes sont davantage touchées. De plus, ce problème s’aggrave avec l’âge. En effet, est-il indiqué, « le vieillissement est associé à une dégradation de la qualité du sommeil, aggravée par la sédentarité et la somnolence diurne ».

publicité

Causes possibles des éveils inopinés…

Vous aussi, souffrez-vous des éveils inopinés vers 3 ou 4h du matin ? Il y en a chez qui l’insomnie survient de façon ponctuelle à la suite d’un repas copieux ou des vagues de chaleur.

Pour d’autres, ces réveils nocturnes peuvent se produire toutes les nuits.

« Dans la majorité des cas, la cause est physiologique. On se réveille à chaque fin de cycle de sommeil, souvent sans s’en rendre compte », explique à 20 Minutes, le Dr Sylvie Royant-Parola, médecin psychiatre et présidente du réseau Morphée.

Ces éveils nocturnes peuvent être « d’ordre réactionnel, liés à des facteurs de stress, de rythme de vie, ou à un événement particulier comme un déménagement ou un nouvel emploi », précise pour sa part le Dr Beaulieu, médecin spécialiste des pathologies du sommeil au Centre de diagnostic et de traitement des maladies du sommeil du CHU Henri Mondor et coauteur de Dormir sans médocs ni tisanes (éd. Marabout).

« Ces événements mettent en tension, en alerte, rendent speed le jour et maintiennent dans une forme d’hypervigilance la nuit, fragilisant le sommeil ».

« On peut être réveillé par des troubles respiratoires ou, lors de la ménopause par exemple, avoir le sommeil perturbé par des suées nocturnes et une sensation de montée en température », poursuit la spécialiste du sommeil. Mais sinon, ajoute-t-elle, « des réveils très précoces peuvent être le signe d’une dépression ».

Réveils nocturnes : la solution simple que personne ne connaît pour retrouver un sommeil de qualité

Si certains ont toujours à partir de ces heures beaucoup de mal à se rendormir après une insomnie, il suffit parfois d’une simple bonne habitude pour tout y remédier.

« Se livrer à des activités stimulantes, comme consulter ses courriels, parcourir les réseaux sociaux ou regarder un programme de télévision, peut rendre difficile l’endormissement », met en garde la spécialiste du sommeil Lisa Artis au média The Mirror.

L’exposition à la lumière bleue des écrans contribue à bloquer la production de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil.

Évitez d’allumer la lumière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes réveillé depuis plus de 20 minutes, conseille Lisa Artis, « rester au lit peut créer une association entre l’éveil et votre environnement de sommeil, rendant encore plus difficile l’endormissement à l’avenir ».

Pour cela, mettez-vous à une activité calme, comme la lecture par exemple ( surtout pas d’écran).

Dans la foulée, ne stressez pas votre cerveau avec l’heure. Arrêtez de la regarder tout le temps !

Après, vous pourrez tenter de retourner vous coucher si vous avez encore envie de dormir. Vous verrez qu’il n’y aura aucune difficulté.