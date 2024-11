Pouvez-vous trouver la bonne réponse à ce défi mathématique en moins de 12 secondes ? N’attendez pas pour le découvrir. C’est parti ! On vous explique tout.

Réussirez-vous à trouver la solution à cette énigme en 12 secondes chrono ?

Cette expression mathématique va mettre à l’épreuve votre capacité à appliquer étape par étape l’ordre des opérations.

Pour réussir à relever le défi dans le laps de temps donné, vous devez non seulement faire preuve de vos compétences en mathématiques, mais aussi de votre capacité de résolution de problèmes.

En outre, il faut également un esprit analytique, des compétences en calcul mental et une rapidité de traitement des informations.

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : ((85−5)/4)+(45×2)−60.

Le temps presse !

Alors ? Pensez-vous pouvoir y arriver dans le délai imparti ? Si oui, allez-y ! Prenez votre téléphone et lancez le compte à rebours.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Le temps est écoulé.

Verdict ?

La contrainte de temps ne vous a-t-elle pas arrêté ? Si oui, toutes nos félicitations pour avoir relevé ce défi dans un délai aussi court ! C’est une preuve de votre détermination et de votre esprit critique.

Pour ceux qui ne sont pas parvenus à résoudre ce défi, pas de panique. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours travailler vos compétences et gagner en performances.

Avec de la pratique, et davantage d’entraînements… Vous développerez vos compétences en matière de résolution.

Pour vous exercer, vous pouvez choisir entre notre panoplie de défis disponibles depuis notre site web. Vous pouvez en trouver de tous les niveaux.

Vous pouvez également vous challenger en solo, à deux ou en groupe pour comparer vos performances entre vous et voir qui obtiendra les meilleurs résultats.

La solution est juste ICI !

Passons maintenant à la solution pour que vous puissiez vérifier si votre réponse est la bonne. Comme vous l’aurez compris, il faut appliquer la règle PEMDAS.

L’ordre des opérations à suivre est la suivante : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division de gauche à droite, et Addition et Soustraction de gauche à droite.

Avant toute chose, simplifiez tout d’abord ce qui est entre parenthèses.

((85-5)/4) + (45×2) – 60

Commençons par la parenthèse la plus interne : 85 – 5 = 80. Et l’expression devient : (80/4) + (45×2) – 60.

Poursuivre avec les divisions et multiplications : 80/4 = 20 ET 45×2 = 90. Nouvelle expression : 20 + 90 – 60. Comme vous pouvez le voir, elle devient de plus en plus simplifiée.

Effectuer les additions et soustractions (de gauche à droite) : 20 + 90 = 110

ET 110 – 60 = 50. Donc, la réponse finale de l’expression mathématique ((85-5)/4) + (45×2) – 60 est égale à 50. C’est bon pour vous ? Si oui, grand bravo à vous.