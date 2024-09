Seuls les plus balaises peuvent réussir à trouver la solution à cette expression mathématique en moins de 20 secondes chrono ! Allez-vous pouvoir battre le record ? Si vous pensez que oui, c’est à vous de jouer !

publicité

Réussirez-vous à résoudre l’expression mathématique dans votre esprit en 20 secondes ?

Si vous souhaitez entraîner votre esprit logique et stimuler vos neurones, cet exercice mental est parfait pour vous. Votre mission consiste ici à trouver la solution exacte à ce défi dans le laps de temps imparti.

Voici l’expression mathématique à résoudre : (3² + 8 x 2 – 10 / 10² x 2). Comme vous l’aurez compris, la résolution de ce problème mathématique nécessite l’application d’une règle de base en mathématique.

Il s’agit de l’ordre de priorité des opérations rappelé par l’acronyme PEMDAS. Si les maths n’ont plus de secret pour vous, le défi consiste à tester votre vitesse de rapidité de résolution de problèmes mathématiques.

publicité

Le temps ne joue pas en votre faveur ! Attention, ça presse !

Vous avez 20 secondes devant vous. Votre temps commence maintenant.

20 secondes… 19 secondes… 18 secondes… 17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Dites-nous ? Avez-vous relevé le challenge avec brio ? Le délai imparti vous a-t-il suffi ? Si oui, félicitations à vous. Pour en avoir le cœur net, nous vous proposons de découvrir la solution à cette énigme en fin d’article.

Pour cela, nous devons appliquer la règle PEMDAS, qui précise l’ordre dans lequel les calculs doivent être effectués dans une expression complexe.

En quoi consiste la règle PEMDAS ?

« PEMDAS est le moyen mnémotechnique permettant de se souvenir de ces règles de priorité. Il signifie Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction ; multiplication et division étant sur un même niveau, tout comme addition et soustraction« , détaille le site WIKIPEDIA.

« L’usage de parenthèses permet de créer une exception aux priorités opératoires (multiplications et divisions prioritaires sur les additions et soustractions) », peut-on également y lire.

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette expression mathématique ?

Voyons ensemble comment résoudre cette expression étape par étape : (3² + 8 x 2 – 10 / 10² x 2).

Résoudre les puissances : 3² = 3 × 3 = 9 ET 10² = 10 × 10 = 100. L’expression devient (9 + 8 x 2 – 10 / 100 x 2).

Effectuons les multiplications et divisions (en suivant l’ordre des opérations de gauche à droite) : ( 8 x 2 = 16 ), ( 100 / 10 = 10 ) ET ( 10 x 2 = 20 ). L’expression mathématique devient (9 + 16 – 20).

Enchaînons avec l’addition et soustraction : ( 9 + 16 = 25 ) ET ( 25 – 20 = 5 ). La solution finale de l’expression mathématique (3² + 8 x 2 – 10 / 10² x 2) est égale à 5.

Avez-vous réussi à la résoudre du premier coup ? Si oui, félicitations à vous ! Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas. N’hésitez pas à partager ce test avec vos proches pour voir qui pourra le résoudre le plus rapidement !