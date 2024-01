Retraités non imposables : ces aides financières auxquelles ils peuvent avoir droit

En France, on commence à parler de senior à partir de l’âge de 60 ans. Saviez-vous que les retraités, même non imposables, peuvent eux aussi prétendre à toute une liste d’aides financières. Faisons le point avec l’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr.

A partir de quand devient-on sénior en France ?

En effet, beaucoup de retraités qui ne paient pas d‘impôt sur leur revenu sont éligibles aux prestations sociales. Dans cette optique, différentes formes d’aides sociales et fiscales même s’offrent à ces catégories de personnes. Vous pouvez par exemple avoir droit au :

Retraités non imposables : ces prestations financières auxquelles ils peuvent prétendre

Crédit d’impôt en cas d’aide à domicile : cet avantage fiscal « s’élève à 50 % des dépenses supportées dans l’année dans la limite d’un plafond qui dépend de votre situation », précise le site du service public.

A la CMU-C : Les personnes âgées à faibles ressources peuvent également prétendre au complémentaire santé solidaire pour les soutenir dans leurs dépenses de santé. « Elle remplace la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Elle permet de vous faire rembourser la part complémentaire de vos dépenses de santé. Cela signifie que cette aide prend en charge ce qui n'est pas remboursé par l'Assurance maladie. La complémentaire santé solidaire est gratuite ou payante selon vos revenus. », indique le site de l'administration française.

pour les soutenir dans leurs dépenses de santé. « Elle remplace la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Elle permet de vous faire rembourser la part complémentaire de vos dépenses de santé. Cela signifie que cette aide prend en charge ce qui n’est pas remboursé par l’Assurance maladie. La complémentaire santé solidaire est gratuite ou payante selon vos revenus. », indique le site de l’administration française. A des réductions tarifaires sur les frais de cantine ;

A une réduction sur la taxe foncière.

Ceux qui envisagent d’entreprendre des travaux dans leur habitation peuvent aussi obtenir des aides grâce au dispositif « MaPrimeRénov’ » pour la rénovation énergétique de leur logement.

Retraités non imposables : ces aides financières auxquelles ils peuvent avoir droit

Parmi les aides auxquelles les retraités non imposables peuvent aussi demander, on retrouve l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui permet de garantir un niveau minimum de ressources.

Dans la foulée, il y a par ailleurs l’aide au logement (APL) pour les retraités qui respectent les conditions de ressources et d’éligibilité. Cette aide s’ouvre tout aussi bien aux locataires, propriétaires qu’aux résidents en foyer.

Les retraités exerçant une activité professionnelle et qui ne payent pas d’impôts peuvent aussi prétendre à la Prime d’activité.

Rapprochez-vous des collectivités locales et régionales

Retenez également que des aides spécifiques aux personnes à faibles revenus sont proposées par certaines collectivités locales et régionales et ce, qu’elles soient imposables ou non. Ces aides peuvent se présenter soit sous forme de bons alimentaires, des réductions sur les services publics, et bien d’autres.

Les travailleurs sociaux ainsi que les conseillers en assistance sociale peuvent vous accompagner afin de déterminer les coups de pouce financiers auxquels vous pourriez avoir droit.