« Vivre mieux en dépensant moins » ! C’est le grand rêve de pas mal de seniors. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux retraités francophones envisagent de passer leur retraite à l’étranger. Effectivement, il existe des pays (et plusieurs même) où il est possible de s’offrir une vie de rêve avec seulement une pension de 1000 euros par mois. Décryptage.

« Des petits paradis de retraite à l’étranger adaptés à votre propre situation »

« Libéré des contraintes de la vie active et de l’éducation des enfants« , vous méritez mieux que de continuer à joindre les deux bouts.

Les retraités en « soif de découvertes et d’expériences lointaines » n’hésitent pas d’opter pour l’étranger afin de couler des jours heureux et « profiter à fond de la nouvelle période de vie palpitante qui s’ouvre devant eux ».

« Le style de retraite à l’étranger que vous choisirez dépendra de vos envies, de votre personnalité, de vos attaches familiales et de votre budget. Soyez assuré, il existe des petits paradis de retraite à l’étranger adaptés à votre propre situation« , assure Paul Delahoutre, auteur des guides « Retraite sans Frontières ».

12 critères de sélection

« Vous êtes retraité et vous envisagez de vous expatrier ? », demande-t-on sur le site retraitesansfrontieres.fr. Jetez un coup d’œil au « Top 10 des meilleurs pays où partir passer sa retraite en 2024 ».

Ce « Palmarès annuel des paradis de retraite » dévoilé par Retraite sans Frontière, repose sur « 12 critères qui importent le plus aux retraités » qui envisagent de partir s’installer à l’étranger :

Coût de la vie

Climat

Qualité des soins médicaux

Valeur de l’immobilier

Sécurité

Gastronomie

Sports et loisirs

Environnement naturel

Patrimoine culturel

Intégration

Accessibilité

Infrastructures.

Retraite ensoleillée : voici ces pays où 1000€ suffisent déjà pour bien vivre

Au TOP 1, on retrouve le Portugal pour ceux qui se soucient d‘ »améliorer leur pouvoir d’achat », sans toutefois perdre « l’avantage d’une qualité de vie « à l’européenne », dans un environnement paisible ».

Les retraités du secteur privé qui résident fiscalement au Portugal jouissent en plus « d’une imposition sur le revenu allégé pendant dix ans« , précise le site qui aide à préparer votre projet de retraite à l’étranger.

L’Espagne arrive au TOP 2. Certainement pour « la proximité » avec les proches. Si sur le plan du coût de la vie, l’Espagne n’a rien d’attirant, le pays se rattrape avec des « opportunités d’achat immobilier » à prix compétitif.

On y trouve en plus « d’infrastructures modernes et d’un système de santé similaire au nôtre ».

La Grèce vient compléter le podium. Une véritable « musée à ciel ouvert de ruines antiques », une « météo ensoleillée » et un cadre de vie paradisiaque « avec une mer omniprésente« . Sans omettre le « coup de pouce fiscal accordé aux retraités du secteur privé ».

La Thaïlande, est-il révélé, « c’est le pays privilégié par les retraités qui ne craignent pas de s’éloigner de leurs proches ».

En plus de ses « plages de rêve aux eaux turquoises », elle a l’avantage de proposer un « faible coût de la vie. Location incluse, un couple de retraités peut y vivre avec moins de 1000 euros par mois », assure Paul Delahoutre.

Vient ensuite le Maroc. Outre la proximité géographique, il offre aussi un « faible coût de la vie« . La « langue française y est largement pratiquée ».

Le pays se distingue aussi de la « légendaire hospitalité des marocains, d’un climat méditerranéen avec des hivers doux ainsi que d’une fiscalité très avantageuse ».

La Tunisie, l’Ile Maurice, le Sénégal, Bali et la République dominicaine viennent fermer le TOP 10.