Parviendrez-vous à résoudre l’expression mathématique du jour et trouver la bonne solution attendue au test QI en seulement 12 secondes ? N’attendez pas pour prouver vos compétences intellectuelles !

publicité

Résoudre l’expression mathématique et trouver la bonne solution au test en 12 secondes seulement

Vous aurez non seulement besoin de faire preuve de vos compétences en mathématiques, mais également de vos capacités en résolution de problèmes mathématiques. La résolution de ce type d’exercice mental nécessite d’avoir un esprit analytique et un sens de la logique.

L‘expression arithmétique à résoudre est la suivante : (6⋅3−18÷(9−3))−7. Pensez-vous pouvoir trouver la solution en moins de 12 secondes ? Et si vous le découvrez ? Armez-vous à 100% de votre concentration et prenez un grand bol d’air frais.

Votre temps commence maintenant.

publicité

Lancez votre chrono.

Vous avez 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous réussi la solution à ce test mathématique ?

Alors ? Avez-vous été à la hauteur du challenge du jour ? Êtes-vous parvenu(e) à résoudre l’expression mathématique et trouver la bonne solution au test du jour en l’espace de 12 secondes comme imposée par le concepteur de l‘énigme ?

Pour que vous puissiez comparer votre réponse à la solution attendue, la rédaction vous propose de découvrir le résultat détaillé de cet entraînement cérébral.

Avez-vous appliqué le bon concept mathématique ? Oui ? Voyons lequel c’est. La règle à appliquer pour résoudre une chaîne d’opérations est celle de PEMDAS. Celle-ci définit la règle de priorité des opérations à suivre.

« Les calculs entre parenthèses ou crochets sont prioritaires sur tous les calculs situés en dehors. Puis, vient l’exponentiation. Ensuite, la multiplication, la division, l’addition et la soustraction », explique le site WIKIPEDIA.

« La multiplication et la division sont prioritaires sur l’addition et la soustraction ; Dans les parenthèses, on effectue les multiplications et divisions de gauche à droite. Même chose ensuite pour les additions et soustractions », peut-on y lire.

Étape par étape pour résoudre le casse-tête du jour : voici la solution finale

Résoudre l’expression mathématique (6⋅3−18÷(9−3))−7 et trouver la bonne solution au test dans le délai imparti, soit dans les 12 secondes.

Résoudre la parenthèse intérieure : (9 – 3) = 6. Voici ce qui nous reste de l’expression : (6⋅3−18÷6)−7. Poursuivons avec la multiplication : 6 ⋅ 3 = 18. L’expression devient alors (18−18÷6)−7.

Procéder à la division : 18 ÷ 6 = 3. Voici ce que vous obtenez : (18−3)−7. Comme vous pouvez le voir, l’expression mathématique se simplifie davantage.

Résoudre la parenthèse restante : 18 – 3 = 15. L’expression mathématique devient : 15−7. Il ne reste plus que la soustraction finale : 15 – 7 = 8. La solution à l’expression arithmétique (6⋅3−18÷(9−3))−7 est donc égale à 8.