Serez-vous à la hauteur de ce nouveau casse-tête du jour ? Vous avez 20 secondes chrono pour trouver la solution ! C’est parti !

Résoudre cette expression mathématique en 20 secondes, y parviendrez-vous ?

Voici l’expression mathématique à résoudre : (75−35) × 2 + (80−60) = ? Votre mission est de résoudre ce défi dans le laps de temps donné.

« Attention à ne pas oublier des termes et à bien respecter les priorités opératoires ainsi que la règle des signes« , souligne le site superprof.fr.

Décomposer cette expression arithmétique « équivaut à faire un peu de gymnastique mentale ! » N’hésitez pas à réduire votre expression. Êtes-vous partant ? Si oui, c’est à vous de jouer !

Lancez le compte à rebours dès maintenant.

20 secondes… 19 secondes… 18 secondes… 17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

« Pas de remède miracle » !

Alors ? C’est bon ? Avez-vous réussi à relever le challenge en 20 secondes ?

La résolution de cette expression doit passer par une simplification des calculs. « Pour ne plus jamais vous tromper, il n’y a pas de remède miracle : il faut multiplier les exercices de maths pour que le développement devienne un automatisme ! »

Le secret d’un bon esprit critique !

En vous exerçant davantage avec ce genre d’exercice, vous verrez que « l’enchaînement des opérations va devenir rapide et fluide, il vous suffit d’appliquer la formule adaptée et de vous faire confiance« , assure le site spécialisé.

« Les calculs algébriques ne vous auront jamais paru aussi simples« , peut-on y lire. Ce défi est parfait pour stimuler les neurones de votre cerveau. Sans plus attendre, voyons comment faire pour trouver la solution à ce challenge.

Et la solution est…

La réponse passe obligatoirement par la règle PEMDAS. Les règles de priorité à respecter : « Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction ; multiplication et division étant sur un même niveau, tout comme addition et soustraction », explique le site WIKIPEDIA.

Pour en venir à la solution de cette expression mathématique (75-35) × 2 + (80-60) = ?, il faut tout d’abord passer par les calculs entre parenthèses, soit 75 – 35 = 40 ET 80 – 60 = 20.

Puis, passer à la multiplication : 40 × 2 = 80. Ensuite, à l’addition : 80 + 20 = 100. Par conséquent, le résultat final de l’équation (75-35) × 2 + (80-60) est donc égal à 100.

