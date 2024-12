7 secondes vous suffiront-elles pour trouver la solution à cette énigme mathématique du jour ? Prouvez vos compétences intellectuelles. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Résoudre ce test mathématique en 7 secondes chrono et dans votre esprit : en êtes-vous capables ?

Prêt à tester votre QI avec cette expression arithmétique en seulement 7 secondes ? Pensez-vous pouvoir relever ce challenge dans le délai imparti ? Seuls les plus brillants y arriveront dans ce très court laps de temps !

Vous devez non seulement faire preuve d’une rapidité de réflexion, mais aussi avoir une certaine connaissance de base en mathématiques. Voici l’expression mathématique à résoudre :[(26−6)⋅2]+[(20/5)+(8−6)].

Partant(e) pour stimuler vos neurones ? Si oui, mettez le chronomètre en marche. Votre temps commence maintenant. Vous avez 7 secondes chrono.

Lancement du compte à rebours.

Tic Tac… Tic Tac…

Le temps est écoulé.

Le délai imparti a-t-il suffi pour trouver la bonne réponse à cette énigme ? Voyons-le ensemble. CafeBagdad vous propose de découvrir la solution détaillée à ce casse-tête mathématique du jour.

Pas à pas vers…

Pour résoudre cette expression arithmétique, il faut appliquer une règle bien précise : celle de l’ordre de priorité des opérations ou règle de PEMDAS : P comme Parenthèses, E comme Exposants (racines et puissances), MD comme Multiplications et Divisions et enfin AS comme Additions et Soustractions.

… Vers la solution

Passons maintenant à la solution de notre défi du jour : [(26−6)⋅2]+[(20/5)+(8−6)]. Comme toujours, il faut commencer par la résolution des calculs entre parenthèses.

Pour cela, attaquons-nous d’abord à la première parenthèse : (26-6) = 20. Poursuivons avec la seconde parenthèse : (20/5) = 4 avant d’enchaîner avec la troisième parenthèse : (8-6) = 2.

L’expression mathématique devient ainsi [(20)⋅2]+[(4)+(2)]. Elle devient de plus en plus simple. Passons ensuite à la multiplication (20)⋅2 = 40. Et l’expression devient encore plus simple : [40]+[(4)+(2)].

Procédez au calcul mental en enchaînant avec l’addition : (4)+(2) = 6.

Le calcul devient : [40]+[6] : 40+6 = 46. Et voilà la réponse finale attendue à ce défi du jour.

L’avez-vous trouvé dans le laps de temps imposé ? Cet exercice mental a-t-il été pour vous comme un simple jeu d’enfant ? Si oui, grand bravo à vous pour vos capacités cognitives.

En revanche, si ce n’est pas le cas… Pas de panique. Tout n’est pas pour autant perdu pour vous. Vous pouvez toujours vous améliorer et développer votre esprit critique en vous exerçant davantage avec des tests mathématiques du genre.

Selon votre convenance, vous pouvez également vous mettre à d’autres challenges : des puzzles d’allumettes, des casse-têtes, des défis visuels, des jeux de différences, la recherche du nombre manquant ou encore des suites logiques.