Pouvez-vous trouver LA solution à ce nouveau défi mathématique en l’espace de moins de 20 secondes chrono ? Allez-y !

Résoudre ce casse-tête en moins de 20 secondes ! Allez-vous relever le challenge à temps ?

Cette énigme mathématique virale sur le réseau social X a refilé un mal de crâne intense aux utilisateurs. Pour réussir ce test publié par @Brainy_Bits_Hub, il faut de la créativité, un esprit analytique et beaucoup de raisonnement logique.

Pensez-vous pouvoir y arriver dans le délai imparti ? Pourquoi ne pas vous y mettre pour en avoir le cœur net ? Vous avez 20 secondes devant vous. Lancez le compte à rebours. Votre temps commence maintenant.

20 secondes… 19 secondes… 18 secondes… 17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

4 + 4 = 8

5 + 5 = 15

6 + 6 = 24

9 + 9 = ?

Allez-vous trouver la bonne réponse dans le laps de temps imparti ? Il n’est pas évident de résoudre ce genre de problème sans faire preuve de logique. Oui, la première équation correspond à une addition classique. Mais lorsqu’on descend plus bas, on remarque que les deux suivantes ne le sont pas.

Néanmoins, ces opérations ne sont pas erronées pour autant. Elles sortent tout simplement de l’ordinaire. Comment allez-vous trouver la réponse à 9 + 9 = ?

« C’est sûrement une question piège, non ? Ces chiffres ne s’additionnent pas ! », commente un internaute dans la section des commentaires.

« C’est amusant de sortir des sentiers battus ! »

« Je pense qu’il y a un schéma caché dans les chiffres, mais je ne le vois pas encore. », indique un autre avant qu’un troisième ne propose : « Peut-être que ce n’est pas une question d’addition, et si c’était quelque chose de plus abstrait ? »

« Je regarde ça depuis 30 minutes et je n’arrive toujours pas à le comprendre ! », reconnaît sans fard un internaute. « C’est simple, 9×7 = 63. », « Que je trouve la réponse ou non, c’est amusant de sortir des sentiers battus ! », pouvait-on également lire.

Et vous ? Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à réagir dans le fil des commentaires. Nous apprécions grandement vous lire.

Et la solution est…

Et si nous passons à la solution.

4+4=8 (2×4=8)

5+5=15 (3×5=15)

6+6=24(6×4=24)

On additionne deux nombres identiques. Ensuite, on multiplie le nombre de départ par un nombre qui augmente de 1 à chaque ligne : 2, puis 3, puis 4. On remarque qu’on suit le même schéma, c’est-à-dire 1;2;3… donc logiquement : 9+9 = 5×9 =45.

Pour 9 + 9, on devrait multiplier 9 par le nombre suivant dans la séquence, autrement dit 5.

Donc, 9 + 9 = 5 × 9 = 45. L’avez-vous trouvé ? Si oui, félicitations ! Vous avez résolu cette énigme mathématique en utilisant votre capacité de déduction. Bravo aussi pour votre sens de l’observation.