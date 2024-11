Êtes-vous suffisamment habile avec les chiffres ? Si oui, résolvez ce challenge mathématique en seulement 12 secondes chrono ! C’est parti ! On vous explique tout à travers nos prochaines lignes.

Quiz maths : relèverez-vous ce défi en 12 secondes chrono ? Mettez vos compétences à l’épreuve !

Pour beaucoup, les maths ont été leur bête noire depuis l’école. Et vous ? êtes-vous bon ou nul en calcul ? C’est le moment de savoir où en sont vos compétences mathématiques en matière des règles fondamentales ?

Découvrez votre niveau grâce à ce quiz du jour. Votre mission consiste ici à trouver la réponse à cette expression mathématique du jour.

Pour trouver la solution exacte à cette énigme, vous n’avez que 12 secondes chrono. Voici l’expression mathématique sur laquelle vous allez travailler

: [(80−32)÷4]+[65−(45÷9)×3].

Alors ? Pensez-vous pouvoir être à la hauteur de ce défi ? Si vous pensez que oui, prenez votre Smartphone et mettez votre chronomètre en marche.

Tic Tac… Tic Tac…

Lancement du compte à rebours.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Mais qu’est-ce que vraiment cette histoire de PEMDAS ?

C’est bon pour vous ? Pour en avoir le cœur net, découvrez la solution étape par étape et voyez si vous avez vraiment un esprit analytique. Cet exercice mental nécessite en effet l’application de la fameuse règle PEMDAS.

C’est une règle qu’on nous apprend tôt à l’école. Pour faire simple : PEMDAS, c’est un acronyme pour « Parenthèses, Exposants, Multiplication, Division, Addition et Soustraction ».

« En gros, explique-t-on sur Quora, c’est l’ordre dans lequel vous devez résoudre une équation mathématique. Si vous faites les opérations dans le mauvais ordre, vous risquez de vous retrouver avec une réponse complètement différente ».

« Avec un peu d’entraînement, ça devient vraiment naturel.» Pour notre expression arithmétique du jour [(80−32)÷4]+[65−(45÷9)×3], appliquons la règle étape par étape.

Et la solution est…

Commencez par résoudre les opérations entre parenthèses les plus intérieures, à savoir par 80 – 32 : 80 – 32 = 48. Calculons ensuite 45 ÷ 9 = 5. Notre expression devient alors : [(48)÷4]+[65−(5)×3].

Continuons avec les autres opérations entre parenthèses : 48 ÷ 4 = 12 ET 5 × 3 = 15 PUIS 65 – 15 = 50. L’expression mathématique devient de plus en plus simplifiée [12]+[50].

Terminons avec la dernière addition en calculant 12 + 50 = 62. Par conséquent, le résultat final du challenge [(80−32)÷4]+[65−(45÷9)×3] est égal à 62.

Avez-vous relevé le défi avec brio ? Oui ? Félicitations à tous ceux qui ont réussi à trouver la bonne réponse à cette énigme. Si ce n’est pas votre cas, ne baissez pas les bras pour autant !

Exercez-vous davantage en prenant part à des défis mentaux de tous les niveaux afin de gagner en performances.