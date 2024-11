Testez votre QI : parviendrez-vous à résoudre ce casse-tête mathématique en 10 secondes chrono ! Voyons-le.

Quiz de maths : mettez vos compétences à l’épreuve en moins de 10 secondes

Votre mission consiste ici à trouver la solution à cette énigme mathématique. Prêt à tester votre capacité cognitive ? Si oui, cette expression mathématique est faite pour vous. Vous avez 10 secondes pour le résoudre avec brio.

Le défi mathématique du jour est la suivante : ((72−8)÷8)+(15×2)−5. Parviendrez-vous à trouver la bonne approche pour résoudre ce problème dans le délai imparti ? Vous êtes prêt(e) ?

Votre temps commence maintenant. Lancement du compte à rebours.

N’oubliez pas : le temps presse. Chrono lancé. Vous avez 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Effets bénéfiques des maths pour le cerveau.

Avec ce type d’exercice, vous pouvez non seulement améliorer vos compétences en calcul mental, mais également rafraîchit vos connaissances en termes de concepts mathématiques.

Ce genre d’exercice mental vous aide à développer un esprit analytique, améliorant (au passage) vos compétences de résolution de problèmes. Des qualités indispensables dans la vie quotidienne.

Alors ? Avez-vous réussi ce challenge dans l’intervalle de temps donné ? Si oui, grand bravo à vous.

Dans le cas contraire, pas de panique non plus. Saviez-vous qu’il est possible de vous améliorer en vous exerçant davantage et de façon régulière avec des défis du genre ?

Pour vous entraîner, vous pouvez aussi vous tester avec des défis visuels, des casse-tête mathématiques, avec des tests de recherche de nombre manquant, des jeux de différence, des illusions d’optique, des puzzles d’allumettes et bien d’autres.

Et si nous passons à la solution finale de ce défi ?

Passons maintenant à la résolution de notre expression mathématique : ((72−8)÷8)+(15×2)−5. Celle-ci nécessite le respect de la règle PEMDAS.

L’ordre des opérations est crucial pour garantir des résultats cohérents lors de la résolution de problèmes avec plusieurs opérations. Sa maîtrise est essentielle pour réussir les exercices mathématiques.

En suivant PEMDAS (Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division, et Addition et Soustraction), vous éviterez les erreurs courantes.

((72−8)÷8)+(15×2)−5

Commençons par les opérations entre parenthèses : (72-8) = 64 ET (15×2) = 30. L’expression devient : (64÷8) + 30 – 5.

Effectuons les divisions et les multiplications (de gauche à droite). Ici la division : 64 ÷ 8 = 8. Ainsi, l’expression devient plus simple : 8 + 30 – 5.

Terminons avec les additions et les soustractions (de gauche à droite) : 8 + 30 = 38 ET 38 – 5 = 33. Donc, le résultat final de l’expression ((72−8)÷8)+(15×2)−5 est égal à 33.

Toutes nos félicitations aux challengers qui ont trouvé la réponse dans le délai imparti. La rédaction de CafeBagdad vous envoie une salve d’applaudissements.