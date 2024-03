Défi : Résolvez 3 + 3 = 7 avec 2 allumettes afin de dévoiler une équation correcte ! Testez votre logique avec cette énigme virale. Solution en un temps record ?

Puzzle d’allumettes : résoudre cet équivalent 3 + 3 = 7 en ne déplaçant que 2 bâtons seulement

Dans ce casse-tête viral, l’équation 3 + 3 = 7 est volontairement erronée. Votre mission ? Déplacer seulement 2 allumettes pour obtenir une égalité mathématiquement correcte.

Attention, le temps est compté : vous n’avez que 15 secondes pour trouver la solution !

Cette énigme qui donne l’air d’être très simple peut parfois se reveler comme un vrai casse-tête, notamment si vous avez du mal à visualiser les déplacements des allumettes. Ce jeu de réflexion fait non seulement appel à vos capacités d’analyse, de créativité mais aussi à beaucoup de concentration.

N’hésitez pas si besoin de dessiner les allumettes sur un papier ou encore de recourir directement à de vraies allumettes pour tenter différentes combinaisons. Faites preuve de logique et d’observation.

Débutant ? Pas de panique, la solution vous attend en fin d’article ! Mais attention, ne cédez pas à la tentation de faire défiler votre curseur trop vite ! Le plaisir de la découverte n’en serait que diminué.

Alors, prêt à stimuler vos méninges ? Prenez votre temps, observez attentivement. La satisfaction de trouver la solution par vos propres moyens n’en sera que plus grande !

Le compte à rebours est lancé. Comment allez-vous manipuler les positions des allumettes pour aboutir à un résultat correct ?… Tic Tac… Alors ? C’est bon ? Le moment de la révélation est arrivé.

Prêt pour découvrir la solution en images ? Les voici étape par étape.

Découvrez ci-après la solution en image pour vérifier si la vôtre est vraie :

Pour rectifier l’égalité, commencez par déplacer une allumette du chiffre 3, en la transformant en 2. Ensuite, décalez un autre bâton du chiffre 3 pour créer un 5.

Après ces arrangements, l’équation devient 2 + 5 = 7.

Découvrez ci-après l’étape pour parvenir à la bonne égalité.

Étape 1 à effectuer :

Étape 2 à réaliser :

Félicitations à tous nos lecteurs qui ont réussi le défi mathématique.

Si vous avez réussi, grand bravo à vous. Vous avez visiblement des compétences en résolution de problèmes mathématiques. Si ce n’est pas le cas, ne vous découragez pas.

