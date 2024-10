Serez-vous capables de résoudre cette énigme d’allumettes du jour en l’espace de 25 secondes chrono ? Formez 5 carrés avec 2 allumettes seulement ! C’est parti ! On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

Pourquoi les puzzles d’allumettes sont-ils bons pour vous ?

Avec ce genre de casse-tête, vous améliorez non seulement votre capacité de concentration, mais aussi votre esprit critique. Ce genre d’exercice mental demande en effet de la créativité ainsi qu’une intelligence spatiale.

En outre, il vous faut également des compétences en résolution de problème... Bref, un esprit analytique et de la logique ! Ce jeu évalue, par ailleurs, votre vitesse de rapidité de réflexion.

De plus, et c’est pour cela que tout le monde les apprécie, ces énigmes permettent à chaque fois de repartir du bon pied. Elles contribuent à diminuer le stress.

Comme vous pourrez le constater, ce défi nécessite parfois de passer par un mode de pensée non conventionnelle.

En effet, lorsque l’on résout un casse-tête d’allumettes, il y a tout un ensemble de projections mentales.

« On joue dans sa tête avec les éléments visibles, on anticipe les déplacements des formes et on cherche à comprendre la logique du jeu ». Outre votre logique, ce test met aussi en avant votre capacité d’observation et votre sens du détail.

Ces jeux de casse-tête ont un autre avantage : celui de cultiver la persévérance, une qualité qui nous servira beaucoup au quotidien.

Puzzle d’allumettes : pouvez-vous former 5 carrés en déplaçant seulement 2 tiges ? Vous avez 25 secondes !

Dans ce challenge du jour, votre défi consiste à former 5 carrés. Mais pour cela, vous ne pouvez uniquement déplacer que deux tiges d’allumettes.

Sans oublier la contrainte de temps. Effectivement, vous n’avez que 25 secondes devant vous !

Alors ? Prêt pour faire travailler votre cerveau ? Si cela peut vous aider, prenez votre plus jolie boîte d’allumettes et commencez à faire des réarrangements jusqu’à trouver la solution. Assurez-vous de rester dans le temps imparti !

Votre temps commence maintenant

Prêt ? Si oui, lancez le chronomètre. Le compte à rebours commence.

25 secondes… 24 secondes… 23 secondes… 22 secondes… 21 secondes… 20 secondes… 19 secondes… 18 secondes… 17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

La solution est ICI !

Alors ? Avez-vous réussi à relever le défi avec brio ? Oui ? Passons à la solution pour que vous puissiez le vérifier.

Vous devez avoir retiré les deux allumettes supérieures qui constituent le toit de la maison pour les remettre à l’intérieur de la structure… Ce qui nous donne les cinq carrés attendus.

Pour une meilleure compréhension, nous vous proposons de découvrir la solution en images :