Pour relever ce défi avec succès, une observation minutieuse de l’image est indispensable. Pour ajouter un peu d’excitation à votre fin de journée, la rédaction a décidé de corser les choses en imposant une limite de temps à ce défi mathématique.

Le chrono tourne : 10 secondes pour résoudre ce casse-tête ! Serez-vous à la hauteur ?

Ce défi corsé mettra à rude épreuve vos capacités d’analyse et d’observation. Pas de temps à perdre, restez concentrés et scrutez chaque détail ! Le compte à rebours est lancé… Tic-tac, tic-tac… Comme indiqué dans l’intitulé de notre article, vous n’avez que 10 secondes pour tout résoudre ce casse-tête : 6 + 5 = 4.

Ne vous attendez pas à réussir le challenge avec un simple coup d’œil. Restez concentré et ne laissez aucune seconde s’échapper. Une fois que le compte à rebours est lancé, tout se joue très vite.

Puzzle d’allumettes : déplacez 1 seule correspondance pour résoudre l’équation 6 + 5 = 4 en 10 secondes

Ce défi s’adresse aux esprits dotés de bonnes capacités d’observation ainsi que des compétences de résolution de problème mathématique. Tentez votre chance maintenant ! Seuls les individus dotés des meilleures aptitudes visuelles seront les premiers à le trouver… Le temps est écoulé…

Voyons quelle allumette fallait-il déplacer pour rendre l’équation correcte. La rédaction tient à féliciter ceux qui ont réussi à repérer la bonne allumette et trouver l’emplacement stratégique où le mettre.

Pour ceux qui ont trouvé la tâche difficile, ne vous sentez pas découragés. Tout n’est pas perdu.

Comme nous aimons à vous le rappeler, il existe toujours une possibilité de vous améliorer en développons vos capacités cognitives. Le secret consiste à vous exercer régulièrement. Des défis de tous genres sont disponibles via notre site web.

Le temps est écoulé… C’est bon pour vous ?

Vous pouvez maintenant cesser vos recherches. Passons à la solution. Vérifiez votre démarche à partir de l’image ci-dessous. La rédaction vous révèle les étapes à suivre pour parvenir à la bonne réponse.

Et si vous découvrez la solution en images ?

Pour corriger l’équation, vous n’avez effectivement qu’à effectuer un seul mouvement avec une allumette. De ce fait, vous aurez dû déplacer une correspondance du chiffre 4 pour qu’elle devienne 11. Ce dernier étant la réponse attendue à la solution.

Après arrangement, vous avez 6+5=11.

Passons à l’étape 1 :

Et l’étape suivante est alors :

Ce défi vous a plu ? Si oui, partagez-le et lancez le #challengeallumette à vos amis et votre famille ! Partagez vos astuces et vos approches dans le fil des commentaires. Nous apprécierons grandement.