© Puzzle d'allumettes : corrigez l'expression 2-9 = 5 en déplaçant 1 seul bâton

Mettez vos compétences logiques à l’épreuve avec ce jeu de puzzle d’allumettes ! Déplacez seulement un bâton pour corriger 2-9 = 5. Attention, vous n’avez que 10 secondes pour tout résoudre. Allez-vous pouvoir relever le défi dans le laps de temps imparti ? C’est parti ! On vous explique tout.

publicité

« Il faut faire confiance à sa mémoire et l’utiliser »

Si vous cherchez de quoi faire chauffer vos méninges, vous êtes à la bonne adresse. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous a déniché un défi d’allumettes qui vous permettra d' »entretenir les quelque 90 milliards de neurones que compte votre cerveau. »

Peu importe votre âge, il est toujours bénéfique de stimuler la « grosse méduse », comme l’aime à appeler le neurologue Bruno Dubois, et ce, même en l’entraînant avec une activité ludique.

Monique Le Poncin, docteur ès sciences et auteure du site « Gym cerveau, à la découverte de votre cerveau » recommande d' »arrêter d’enregistrer, de privilégier les smartphones en pense-bête« .

publicité

« Il faut faire confiance à sa mémoire et l’utiliser », poursuit-elle au micro d’Europe 1. « Je mémorise quelque chose et je me fais le challenge de m’en souvenir, et de pouvoir m’en souvenir ce soir« , recommande-t-elle.

« Le cerveau est une machine à détecter la nouveauté. »

Comme expliqué par Roland Salesse, « le cerveau est une machine à détecter la nouveauté. Dès qu’on lui propose quelque chose de nouveau, il va sauter dessus ». Aussi, n’hésitez pas à actionner vos neurones afin de stimuler sa plasticité au jour le jour. « Il faut être attentif à son environnement », abonde Monique Le Poncin.

Qu’entend-on par « être attentif » ? Cela sous-entend « regarder, être en échange, bien écouter ce qui se dit », et (surtout) ne pas « être paresseux » en vue de développer des aptitudes.

« L’intensité des relations sociales, indique Françoise Forette, professeur de gériatrie, permet de stimuler le cerveau et de conserver sa mémoire le plus longtemps possible ».

Puzzle d’allumettes : corrigez l’expression 2-9 = 5 en déplaçant 1 seul bâton

Êtes-vous prêt à tester vos compétences en résolution de problèmes ? Si oui, votre tâche consiste ici à corriger cette égalité (erronée) 2 – 9 = 5 en faisant bouger seulement une allumette. Comment allez-vous réorganiser cette équation afin qu’elle soit mathématiquement correcte.

Étudiez minutieusement l’équation en déterminant tout d’abord l’origine du problème ? Ce casse-tête demande de la patience, de la créativité et également de la rapidité. Vous n’avez que 10 secondes pour trouver le bon mouvement d’allumettes !

Et si vous découvriez maintenant la réponse en image ?

Alors ? Avez-vous réussi le défi d’allumettes ? Si oui, voici la solution en image afin que vous puissiez le vérifier :