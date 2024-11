Seuls les plus forts parviendront à trouver la solution à cette énigme mathématique en moins de 5 secondes chrono ! On vous explique tout ici.

publicité

Prêt pour vous creuser les méninges avec ce défi mathématique EXPRESS?

Ce jeu de réflexion teste notamment votre capacité cognitive ainsi que votre vitesse de rapidité de traitement d’information.

Avant de relever ce défi, assurez-vous d’avoir un esprit analytique et des bonnes compétences intellectuelles. Ce test contribue aussi à développer votre esprit critique.

Dans la foulée, vous devez également faire preuve de bonnes capacités d’observation. Partant(e) pour vous y mettre ? Voici l‘expression arithmétique à résoudre : ((36+12)÷6)×(20−8)+15. Pensez-vous pouvoir y arriver dans le laps de temps donné ? Il est assez bref !

publicité

Saurez-vous trouver la bonne stratégie pour aboutir à la solution ? On vous laisse le champ libre ! Vous avez 5 secondes !

Lancement du compte à rebours !

Tic Tac… Tic Tac…

Votre temps commence maintenant.

5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors (alors) ? Verdict ? Avez-vous trouvé le résultat final attendu ? Le délai imparti vous a-t-il suffi ? Pour vous aider à répondre à toute cette question, la rédaction de CafeBagdad vous propose de découvrir la bonne réponse dans les lignes qui suivent…

Êtes-vous assez intelligent pour déterminer la règle de base à appliquer ?

Pour réussir ce défi, il faut connaître du bout des doigts une règle de base en maths : l’ordre dans lequel vous devez effectuer les calculs. Cette règle nous dit quelles opérations faire en premier. C’est la priorité des opérations.

Appliquons donc cette règle à notre expression arithmétique. Pour la mémoriser, pensez à l’acronyme PEMDAS.

C’est « un truc pour retenir l’ordre de la priorité à suivre : Parenthèse, exposants, multiplication et division ( de gauche à droite), addition et soustraction (de gauche à droite) ».

Et si vous découvrez la solution à cette énigme mathématique du jour ?

Passons à la solution.

Reprenons l’expression de départ :((36+12)÷6)×(20−8)+15. Voyons comment la résoudre étape par étape.

Calculons d’abord ce qui est entre parenthèses:(36+12) = 48 ET (20-8) = 12. Comme vous pouvez le voir, l’expression devient ceci : (48 ÷ 6) × 12 + 15.

Poursuivons avec la division: 48 ÷ 6 = 8. L’expression devient: 8 × 12 + 15.

Enchaînez avec la multiplication :8 × 12 = 96. Vous constaterez qu’au fur et à mesure que vous avancez, l’expression se simplifie encore plus : 96 + 15. Il ne vous reste plus qu’à effectuer l’addition : 96 + 15 = 111.

Le résultat final de ((36+12)÷6)×(20−8)+15 est égal à 111. Avez-vous trouvé la même réponse ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

En revanche, si ce n’est pas le cas… Exercez-vous davantage régulièrement pour développer votre esprit critique.