Parviendrez-vous à trouver la solution à cette énigme mathématique en moins de 7 secondes chrono ? C’est parti ! Montrez-nous de quoi vous êtes vraiment capables !

Prêt pour tester votre intelligence avec ce défi mathématique ? Vous avez 7 secondes seulement

Tous les experts sont d’accord pour dire que les mathématiques constituent l’une des compétences les plus importantes pour aider à développer son cerveau, tout en lui permettant de rester au top de sa forme.

Les tests mathématiques améliorent non seulement votre esprit critique, mais aussi vos compétences en résolution de problèmes mathématiques.

Cet exercice du jour s’adresse particulièrement aux personnes ayant un QI supérieur à la moyenne. Pensez-vous pouvoir en être à la hauteur ?

Pour réussir à résoudre ce test mathématique dans le délai imparti, un esprit analytique est requis.

Un cerveau formé aux mathématiques est davantage prêt à trouver des solutions pratiques à des problèmes du genre.

Ce challenge démontre par ailleurs votre capacité à vous adapter à de nouvelles situations.

Vous gagnerez aussi en estime soi et en compétences en logique. Le test à résoudre est la suivante : ( 25 + 15 ) x 2 – 40 : 2 = ? Partant(e) ? Votre temps commence maintenant.

Et si vous mettez le chronomètre en marche ?

N’oubliez pas : vous n’avez que 7 secondes chrono pour trouver la solution exacte. Lançons le compte à rebours.

7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Verdict ?Avez-vous trouvé ?

Dites-nous : avez-vous réussi le challenge avec brio ? Si vous estimez que oui, grand bravo à vous. Dans le cas contraire, pas de soucis.

Vous pouvez toujours améliorer vos capacités cognitives. Pour cela, vous devez vous tester régulièrement avec notre panoplie de défis. Vous noterez qu’au fur et à mesure de vos efforts, vous gagnerez en performances.

Sans plus attendre, passons à la réponse de cette énigme mathématique. La résolution de ce challenge nécessite l’application de la règle PEMDAS.

Prêt pour la solution ? On vous explique tout ici.

Cet acronyme signifie parenthèses, exposant, multiplication, division, addition et soustraction.

Cette règle « nous rappelle qu’il faut commencer les opérations mathématiques en résolvant les parenthèses, puis passer aux exposants ou aux racines, puis à la division ou à la multiplication, et enfin à l’addition/soustraction« , relaie le site Tutorax.

25 + 15 ) x 2 – 40 : 2 = ?

Commençons par le calcul entre parenthèses : (25 + 15) = 40. Remplaçons dans l’expression : 40 x 2 – 40 : 2.

Effectuons ensuite les multiplications et divisions (de gauche à droite)

40 x 2 = 80 ET 40 : 2 = 20. Poursuivons avec les additions et soustractions (de gauche à droite) : 80 – 20 = 60.

Et pour finir, la solution finale à l’expression mathématique 25 + 15 ) x 2 – 40 : 2 = 60.