Êtes-vous partant pour vous mettre à ce nouveau casse-tête du jour ? Seuls les esprits brillants y parviendront dans le délai imparti ! On vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Prêt à utiliser votre matière grise avec ce défi mathématique, vous avez 7 secondes maxi

Si le défi est tout ce qu’il y a de plus facile à résoudre, le vrai défi réside dans la contrainte de temps imposé par le concepteur du jeu. En effet, vous devez être en mesure de trouver la solution exacte en seulement 7 secondes chrono et pas plus !

D’ailleurs, tout le monde n’a pas réussi à résoudre correctement l’énigme du jour. Cet exercice mental nécessite à la fois un esprit critique et une vitesse de rapidité de réflexion et de traitement d’informations.

En outre, cet entraînement cérébral met à l’épreuve vos compétences en mathématiques comme vos capacités en résolution de problèmes mathématiques.

Un cerveau entraîné ne présente en effet aucune difficulté à la prise de décision, et ce, peu importe la pression à laquelle vous êtes soumise.

La règle d’or consiste ici à vous concentrer autant que possible et de laisser (au passage) toutes les distractions de côté.

Mettez votre chronomètre en marche !

Voici l’expression mathématique à résoudre : 920÷20×3+6. Êtes-vous prêt à relever le challenge ? Si oui, prenez votre Smartphone dès maintenant et activez le chronomètre.

Votre temps commence maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Cette condition sine qua none pour aboutir à la bonne réponse

Alors ? Le laps de temps a-t-il été suffisant pour vous ? La résolution de cette énigme mathématique nécessite l’application stricte d’un principe fondamental.

Cette règle n’est autre que l’ordre de priorité des opérations rappelée par l’acronyme PEMDAS. Grâce à celle-ci, vous avez directement en tête le calcul qui doit être effectué en premier dans la chaîne d’opérations : 920÷20×3+6.

Chaque lettre de PEMDAS se rapporte à une opération bien spécifique : P comme Parenthèses, E comme Exposants (puissances et racines), M comme Multiplication et D comme Division (de gauche à droite) et AS comme Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Prêt pour découvrir la solution à ce casse-tête mathématique ?

920 ÷ 20 × 3 + 6

En suivant ces étapes à la lettre, voici ce que vous devrez trouver : 920 ÷ 20 = 46 ET 46 × 3 = 138.

Enfin, procédons à l’addition finale : 138 + 6 = 144. Et la solution finale à cette expression arithmétique est la suivante : 920 ÷ 20 × 3 + 6 = 144.

Votre réponse est-elle la même ? Avez-vous respecté le laps de temps imposé ? Si oui, grand bravo pour vos compétences. En revanche, si ce n’est pas le cas… Pensez à vous entraîner davantage.