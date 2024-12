Serez-vous assez rapide et analytique pour résoudre cette expression mathématique en l’espace de 10 secondes chrono ? Découvrez-le. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Prêt à faire travailler votre esprit avec ce défi mathématique du jour ? Vous avez 10 secondes maxi

Si vous réussissez ce test mathématique dans le délai imparti, c’est parce que vous avez une capacité intellectuelle supérieure aux autres. Alors ? Partant(e) pour stimuler votre cerveau avec cet exercice mental ? C’est parti !

C’est à vous de jouer ! On vous laisse mettre votre chronomètre en marche… Vous avez 10 secondes devant vous pour trouver la solution exacte à ce défi. L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : « 63÷3×5+9-2 ».

Lancement du compte à rebours… Tic Tac… Tic Tac

Votre temps commence maintenant.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Pour réussir ce test, vous devez absolument connaître la règle des signes en arithmétique.

Si vous commencez l’exercice correctement, vous devez à coup sûr aboutir à la solution exacte rapidement, du moins dans le laps de temps imposé.

Pensez à décomposer l‘expression mathématique. Puis, à le résoudre mentalement et à faire vite afin de ne pas dépasser les 10 secondes.

Et si vous découvrez la solution finale à ce casse-tête mathématique ?

Pour résoudre le challenge 63÷3×5+9-2, vous devez à tout prix suivre l’ordre des opérations (PEMDAS), qui signifie Parenthèses, Exposants (puissances et carrés), Multiplication et Division (de gauche à droite) et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Voici ce que ça donnerait comme solution : 63÷3×5+9-2 en appliquant la règle d’or étape par étape. Comme il n’y a pas de parenthèses ni d’exposants, on commence directement par les multiplications et divisions :

63 ÷ 3 = 21

21 x 5 = 105

L’expression arithmétique devient dans ce cas : 105 + 9 – 2. On termine par les deux dernières opérations : les additions et soustractions.

105 + 9 = 114 ET 114 – 2 = 112. Donc, la réponse attendue à l’expression du jour 63 ÷ 3 x 5 + 9 – 2 est égale à 112.

Félicitations à tous les champions et championnes !

Avez-vous trouvé la même solution que la nôtre ? Si oui, grand bravo à vous pour avoir respecté le temps imparti et pour vos compétences intellectuelles. Vous méritez toutes nos félicitations.

Dans le cas contraire, pas de raison de vous décourager non plus. Vous pouvez toujours vous améliorer. Mais vous devez, pour cela, pensez à vous exercer davantage. Au fur et à mesure de vos efforts, vous noterez que vous gagnerez en performances.

