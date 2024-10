Prenez bien soin de votre corps en évitant ces aliments qui accélèrent le vieillissement

Pour bien vieillir, il est toujours recommandé d’adopter une bonne hygiène de vie et de pratiquer des activités physiques régulières. De nombreuses recherches incitent également à surveiller ce que nous consommons. En effet, certains aliments ont été prouvés pour leur rôle dans la dégradation de la mémoire tout en accélérant le vieillissement des cellules. Voici lesquels.

Le sel

Si tout le monde tente de repousser certaines addictions, bien souvent au tabac et à l’alcool par souci de santé, d’autres aliments, dont on ne se doute pas, et que nous consommons au quotidien, nuisent tout autant à notre santé.

Exhausteur de goût privilégié, capable également de conserver les aliments, le sel est utilisé partout dans le monde depuis l’aube des temps.

Cependant, plusieurs études récentes montrent que « trop de sel rend les gens malades« , comme l’indique un article de la BBC, s’appuyant sur les recherches de Christopher Damman, professeur agrégé de gastro-entérologie à la faculté de médecine de l’Université de Washington.

Le plus dangereux est « le chlorure de sodium ajouté pour préserver et rehausser la saveur de nombreux aliments hautement transformés« , précise la même source.

Outre son impact déjà connu sur la tension artérielle et principalement sur les maladies cardiaques, la consommation excessive de sel peut également accélérer le vieillissement de la peau. En absorbant l’eau contenue dans la peau, il provoque la mort cellulaire par déshydratation.

Le lait, le fromage…

Dans l’ensemble de ses ouvrages, le médecin spécialisé dans la prévention du vieillissement, Christophe de Jaeger, a présenté un exposé détaillé sur les aliments à éviter à tout prix. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les aliments très riches en graisses saturées.

« Une consommation excessive de graisses saturées entraîne la survenue de maladies cardiovasculaires qui favorisent le vieillissement, bien qu’elles n’aient pas un impact direct sur celui-ci. »

Il faut donc réduire autant que possible la consommation de lait, de fromage, etc.

Le sucre

Contrairement aux aliments riches en acides gras insaturés, le sucre a un impact direct sur la sénescence.

Celui-ci « fait monter la glycémie immédiatement et oblige le pancréas à sécréter de l’insuline en urgence, entraînant ensuite un rebond avec une hypoglycémie secondaire« , explique le spécialiste.

Et « on le retrouve à tous les niveaux de l’organisme : le cerveau, les yeux, les artères, les nerfs, le tissu conjonctif, et en particulier la peau« , précise-t-il.

l’alcool, le vin…

« Les molécules d’alcool sont toxiques pour le cerveau, le foie, les nerfs. Il l’est aussi pour l’organisme via sa transformation en sucre« , développe Christophe de Jaeger.

« Les gens qui ont l’habitude de boire deux verres de vin rouge par jour s’exposent à une surcharge en sucre qui n’est pas du tout bonne, d’autant plus qu’elle est quotidienne« .