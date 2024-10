Il faut un esprit analytique pour réussir à trouver la réponse à cette énigme mathématique en moins de 10 secondes chrono ! Partant pour tester vos compétences cognitives ? C’est parti ! On vous explique tout à travers nos prochaines lignes.

Les bienfaits des mathématiques pour notre cerveau

De nombreuses études confirment que les mathématiques constituent un entraînement pour le cerveau. Même une simple expression arithmétique suffit déjà à garder votre esprit actif.

« Les mathématiques aident à renforcer les capacités de raisonnement et la pensée critique. Elles nous aident à réfléchir de manière analytique et à raisonner de manière logique. Les mêmes étapes que vous suivez pour comprendre un problème, identifier ce qui est connu et ce qui ne l’est pas, puis le résoudre, peuvent être appliquées à d’autres domaines de votre vie. », est-il expliqué sur le site mathnasium.com.

Les jeux mathématiques vous permettent de « travailler efficacement avec les chiffres ». D’ailleurs, pensez-vous en être à la hauteur ? Êtes-vous un as du défi ? Cette nouvelle énigme vous donne l’occasion de le prouver.

Pouvez-vous résoudre l’expression du test mathématique en seulement 10 secondes et dans votre tête ?

Voici l’expression mathématique à résoudre : 6 x 3 – 4 + 8 ÷ 2. Parviendrez-vous à relever ce challenge dans le laps de temps imparti ? Et si vous le découvrez ?

Prenez votre téléphone et lancez le compte à rebours dès maintenant. Vous avez 10 secondes devant vous.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Le temps imparti vous a-t-il suffi pour relever ce challenge mathématique du jour ? Avant de passer à la solution, saviez-vous que la pratique des mathématiques aide à stimuler les capacités cognitives (la mémoire, l’attention, etc.) ?

Étiez-vous à la hauteur du challenge ?

Pour ce genre d’exercice, il faut des compétences en calcul mental. En effet, ce défi ne se limite pas uniquement à mettre à l’épreuve vos compétences en mathématiques, mais également votre rapidité de réflexion, un atout d’ailleurs qui devrait vous servir au quotidien, et ce, dans tous les aspects de votre vie.

Outre le calcul mental, la résolution de cette expression mathématique passe aussi par le respect d’une règle bien précise : celle de l’ordre de priorité des opérations. Pour vous rappeler celle-ci, pensez à l’acronyme PEMDAS.

La solution est juste ici !

Les opérations doivent toujours être effectuées en priorité : les Parenthèses, les Exposants (puissances), les Multiplications et Divisions ainsi que les Additions et Soustractions.

Ce type d’exercice aide aussi à développer de meilleures compétences en résolution de problèmes.

Comme il n’y a pas de parenthèses ni d’exposants dans notre expression, passons tout de suite à la multiplication et à la division : 6 x 3 = 18 ET 8 ÷ 2 = 4.

L’expression devient 18 – 4 + 4. Procédons au reste des opérations : 18 – 4 = 14 ET 14 + 4 = 18. Par conséquent, 6 x 3 – 4 + 8 ÷ 2 = 18.