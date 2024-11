Serez-vous à la hauteur de cette énigme mathématique du jour ? Réussirez-vous à la résoudre dans le laps de temps de 7 secondes ? CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pouvez-vous résoudre ce défi mathématique en moins de 7 secondes chrono seulement ?

Pensez-vous parvenir à résoudre ce défi mathématique dans le délai imparti ? Découvrez-le en vous attaquant à cette expression mathématique. La voici : [(45−15)×2]+[(50÷10)+6].

Votre mission consiste à trouver la bonne réponse à cette énigme en moins de 7 secondes. Ce jeu nécessite des bonnes compétences en mathématiques ainsi que des capacités de résolution de problèmes.

En outre, il faut également faire preuve d’un esprit analytique et d’une rapidité de réflexion. Partant(e) ? Si oui, prouvez vos capacités cognitives dès maintenant. Lancez le compte à rebours.

Attention, le temps ne joue pas en votre faveur !… Le chronomètre est déjà en marche…

Tic Tac… Tic Tac…

7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous réussi à relever le défi en si peu de temps ? Avez-vous abouti à la réponse attendue ? Était-ce pour vous un jeu d’enfant ou le contraire ?

Pour en avoir le cœur net, vérifiez votre résultat avec la solution proposée en fin d’article.

Ce que vous devez comprendre avec la règle PEMDAS

La règle d’or consiste à appliquer la règle PEMDAS étape par étape. On effectue les calculs dans cet ordre : Parenthèses — Exposants (puissances) — Multiplication et Division (de gauche à droite) — Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Ils doivent être résolus en commençant par les plus intérieures.

Puis en poursuivant avec les multiplications et divisions dans l’ordre d’écriture (on commence toujours par l’opération la plus à gauche) ainsi que les additions et soustractions dans l’ordre d’écriture.

Et si vous découvrez la solution finale à ce casse-tête mathématique ?

Appliquons cette règle à notre expression arithmétique du jour : [(45−15)×2]+[(50÷10)+6].

Commençons par résoudre les opérations à l’intérieur des parenthèses :

(45 – 15) = 30 ET (50 ÷ 10) = 5. Notre expression devient ainsi [(30) × 2] + [(5) + 6].

Puis, effectuons les multiplications et divisions à l’intérieur des crochets : (30 × 2) = 60 ET (5 + 6) = 11. L’expression se simplifie en : 60 + 11. Enfin, calculons l’addition finale : 60 + 11 = 71.

Par conséquent, le résultat final de ce défi mathématique [(45−15)×2]+[(50÷10)+6] est égal à 71.

Avez-vous trouvé la même réponse que celle-ci ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

Avez-vous apprécié le test mathématique ? Si oui, n’hésitez pas de le partager à vos proches. Vous pourrez même comparer vos performances intellectuelles entre vous.

À la prochaine pour d’autres challenges !