Saviez-vous qu’1 personne sur 3 se réveille durant la nuit, vers 3 à 4 h du matin ? Est-ce plutôt bon signe ou devrait-on s’en inquiéter ? Un médecin du sommeil nous décrypte tout…

Pourquoi vous réveillez-vous toujours à 3h du matin ? Voici les explications

« À ma connaissance, il n’y a rien de scientifiquement établi qui confirme ou explique un réveil à 3 h du matin », indique d’emblée Jonathan Taieb, médecin du sommeil et directeur de l’Institut médical du sommeil à Paris.

« En revanche, ce qu’il faut savoir, poursuit-il, c’est que se réveiller la nuit est physiologique. Au cours de la nuit, interviennent six cycles de sommeil environ, et entre chaque cycle, on se réveille quelques instants et on se rendort, c’est tout à fait normal, affirme l’expert. Là où ça devient pathologique, c’est quand le réveil dure plus de 30 minutes et qu’il est difficile de se rendormir… quelle que soit l’heure », met-il en garde.

Le rôle de l’alimentation pour votre sommeil.

L’alimentation influence également votre sommeil. « La nuit, le corps doit abaisser sa température de 1 à 1,5 °C. Pour respecter ce phénomène, il est donc préférable de limiter les repas trop caloriques afin d’éviter une digestion trop énergivore qui réchaufferait le corps, explique Jonathan Taieb. Cependant, si vous vous contentez d’une simple salade, avertit-il, vous risquez la fringale hypoglycémique qui peut causer des réveils ».

Gare à la prise d’alcool. Il diminue non seulement la quantité, mais aussi la qualité de votre sommeil.

Cette bonne habitude à prendre selon les experts.

Pensez à vous « coucher à la même heure le soir et se lever aux mêmes horaires le matin », recommande le spécialiste. Cette habitude, précise le médecin, contribuerait à améliorer la qualité du sommeil.

« Entre le début et la fin de la nuit, ils ne contiennent pas la même quantité de sommeil lent et de sommeil paradoxal. C’est pour cela que l’on dit souvent que le sommeil d’avant minuit est plus réparateur : il y a plus de sommeil lent dans les cycles de début de nuit« , détaille auprès du magazine Notre Temps, le Dr Marc Rey, neurologue et président de l’Institut national du sommeil de la vigilance (INSV).

« Et vers 3-4 heures du matin, on a beaucoup moins de sommeil lent et plus de sommeil paradoxal ». Voilà qui peut expliquer pourquoi l’on se réveille fréquemment en deuxième partie de nuit.

« L’éveil est alors plus prolongé »

« Les personnes âgées tendent à se coucher trop tôt par rapport à ce qu’elles faisaient dans la vie active. Or, si elles se couchent trop tôt, poursuit ce dernier, imaginons à 21h, on peut estimer qu’à 1h30 elles sont dans un troisième cycle de sommeil. L’éveil est alors plus prolongé. La pression de sommeil étant moindre, elles peuvent ressentir plus de difficultés à se rendormir« , conclut le Dr Marc Rey.