Identifier en 6 secondes le chiffre manquant de cette série de nombres, pensez-vous pouvoir y arriver dans le délai imparti ? Si vous estimez que oui, la balle est dans votre camp !

Pensez-vous pouvoir obtenir la bonne réponse à ce défi en moins de 6 secondes ?

Outre une habilité avec les chiffres, le sens du détail est très sollicité dans ce genre d’exercice mental.

Il en va de même de votre concentration. Éloignez de vous toute sorte de distraction possible pouvant vous empêcher de réussir le challenge à temps.

Cela va de soi… La vitesse de rapidité de réflexion est également nécessaire. Rappelons que le temps ne joue pas en votre faveur. Vous n’avez en effet que 6 petites secondes pour trouver la solution à ce défi !

Votre tâche consiste ici à identifier le modèle appliqué dans les premiers triangles afin d’en déduire le nombre qui doit se trouver au milieu du schéma incomplet.

Pour cela, il faut pouvoir comprendre la relation qui existe entre les numéros précédents.

Ce challenge demande de la logique et un esprit analytique. Pensez-vous avoir tout ce qu’il faut ? Si oui, n’attendez plus pour tester vos compétences intellectuelles et vous lancer dans l’aventure. C’est parti !

Votre temps commence maintenant !

Mettez votre chronomètre en marche. Tic Tac… Tic Tac…

6 secondes… 5 secondes …. 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors (alors) ? Avez-vous quelque chose à présenter ? Ce bref délai imposé vous a-t-il suffi ?

Résumé de votre mission

Comme vous pouvez voir dans l’illustration accompagnant cet article, vous avez 3 triangles composés chacun de 4 nombres, du sommet à la base en passant par le centre, excepté le troisième au sein duquel un nombre manque au centre.

Dans chaque figure, un chiffre apparaît deux fois. Vous devez partir de cette information pour trouver la réponse qui correspond à la troisième figure.

Dans le premier triangle, on remarque que le chiffre 1 est répété deux fois et la réponse donne 7.

Le même schéma se répète avec un autre chiffre dans la seconde figure. Dans le dernier triangle, c’est le chiffre 3 qui se répète deux fois.

Votre mission consiste alors à trouver la logique à appliquer, et déterminer la valeur associée à la répétition du chiffre 3.

Voici LA solution attendue

Dans le premier triangle, voici la séquence appliquée : 6×1+1=7. Dans le deuxième triangle, la séquence doit être 8×2+2=18.

Enfin, pour le triangle numéro 3 : 10×3+3=33. La réponse prévue est de ce fait égale à 33. Votre résultat est-il le même ? Si oui, grand bravo à vous.