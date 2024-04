En combien de temps pouvez-vous résoudre ce test de QI ? Testez votre intelligence : cette énigme d’allumettes vous surprendra.

Pensez-vous avoir un QI élevé ? Ce test vous dira la vérité

Pensez-vous être intelligent ? Votre cerveau est-il capable de relever des défis logiques ? Si oui, alors mettez vos compétences à l’épreuve avec ce test de QI de niveau complexe 9X9 = 11 + 15. Ce puzzle d’allumettes risque de mettre à mal votre matière grise.

Le principe reste le même que d’habitude. Vous disposez d’un certain nombre d’allumettes et d’une énigme à résoudre. En manipulant les allumettes selon les règles du jeu, vous devrez trouver la solution à ce casse-tête. Faites le plein de concentration, de logique et de créativité avant de vous mettre sur cette expression.

En outre, il faudra aussi d’un bagage mathématique. Mais pas de panique. Il suffit de comprendre les principes fondamentaux mathématiques et le tour est joué.

15 secondes, ça vous dit ?

Alors, partant pour ce nouveau défi ? Accordez-vous quelques minutes, rassemblez vos allumettes. Si ce jeu de réflexion est trop facile pour vous, n’hésitez pas à vous fixer un délai pour sa résolution. Prenez 15 secondes pour trouver cette allumette à déplacer pour rendre cette expression valide.

Votre intelligence sera mise à l’épreuve, et vous découvrirez peut-être des capacités cachées de votre cerveau. D’ailleurs, c’est toujours un plus ! Votre cerveau a eu droit à un bon entraînement mental de taille. De quoi aiguiser vos facultés cognitives.

N’attendez plus et lancez-vous dans ce challenge ! Mettez votre cerveau à contribution et tentez de résoudre ce test en un temps record ! Comme vous pouvez le voir, cet équivalent qui vous a été présenté 9X9 = 11 + 15, comprend 29 allumettes. Alors ? Allez-vous trouver cette correspondance à déplacer pour arriver à la bonne équation ?

Comme toujours, la solution est proposée en fin d’article. Prenez garde de ne pas défiler votre curseur trop vite. Avez-vous réussi à le craquer ? Pour y répondre, vérifions votre réponse à la nôtre.

Quelle allumette déplacer ?

Il faut effectuer un mouvement précis. La solution consiste au déplacement d’une seule allumette, celle qui permettra de transformer le chiffre 9 en 3 et le chiffre 5 en 6.

Commencez par identifier l’allumette située en haut à gauche du chiffre 9. Déplacez-la vers le bas, en la positionnant à gauche du chiffre 5. Le 9, désormais privé de son segment supérieur, se transforme en un 3. Quant au 5, l’allumette nouvellement positionnée lui confère un segment supplémentaire, le transformant en un 6.

En combinant ces deux transformations, vous obtenez le résultat final : 9X3=11+16. Et voilà. Félicitations à ceux qui ont trouvé. Si vous ne trouvez pas la solution immédiatement, ne vous découragez pas. Exercez-vous avec nos autres défis. Choisissez ici.

Et si vous découvrez la solution en image ?

Comme promis, voici la solution en image :