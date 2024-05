Prêt(e) à vous attaquer au nouveau défi du jour ? Si oui, prouvez-nous vos compétences en mathématiques en résolvant ce test en seulement 15 secondes ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne tous les détails à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pourquoi est-il conseillé de stimuler ses neurones de façon régulière ?

Les défis mathématiques constituent un bon exercice mental qui aide au développement des capacités cognitives.

En outre, ils permettent d’améliorer votre pensée critique, vos aptitudes analytiques ainsi que vos capacités de résolution de problèmes. Bref, ils ont tout de bon pour garder votre cerveau en pleine forme.

D’ailleurs, plusieurs études recommandent la réalisation d’entraînements cérébraux de façon régulière.

Stimuler vos neurones avec des problèmes complexes fait du bien à votre santé mentale. Cette bonne habitude vous permet même de gagner en performance.

Nouveau défi à résoudre : qui peut trouver le bon résultat en moins de 15 secondes chrono ?

Pour aujourd’hui, l’expression à résoudre est : 63 – 6 / 2 + 8 – 60 / 12. Alors ? Êtes-vous prêt(e) à vous y mettre ? Pensez-vous pouvoir relever le challenge dans le délai imparti ? Si la réponse est oui, c’est à vous de jouer !

Le compte à rebours est aussitôt lancé ! 12… 11… 10… 9…8…7…6…5…4…3…2…1… Et hop ! Le temps est écoulé ! C’est bon pour vous ? Avez-vous eu suffisamment de temps pour résoudre le problème mathématique ?

Alors ? Avez-vous réussi le challenge ?

Ou peut-être que vous avez fait mieux en trouvant la réponse dans un laps de temps encore plus court. Parce que oui, beaucoup d’internautes parviennent à d’aussi incroyables résultats. Dans tous les cas, félicitations à vous.

Maintenant, voyons ensemble la solution afin de vérifier votre réponse. Pour ceux qui n’ont pas réussi, n’hésitez pas à vous entraîner un peu plus. Plusieurs challenges (et de tous les niveaux) sont disponibles via notre site web.

Vous pourrez même inviter vos amis ou membres de votre famille à y prendre part. Non seulement, c’est bon pour le cerveau mais cela peut aussi être amusant. Vous nous en direz des nouvelles !

Et si vous découvrez la solution à cette énigme mathématique ?

Trêve de blabla ! Passons à la solution. Cette expression doit en effet être résolue étape par étape, en respectant la règle PEMDAS (Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division, Addition et Soustraction).

Commençons alors par les opérations entre parenthèses :

6 / 2 = 3

60 / 12 = 5

L’expression devient : 63 – 3 + 8 – 5

63 – 3 = 60

60 + 8 = 68

68 – 5 = 63.

Et la solution attendue est donc 63. Alors ? C’est OK pour vous ? Grand bravo pour vous. Cela atteste de vos compétences mathématiques. Si vous souhaitez encore vous améliorer, découvrez ici nos autres défis du genre.