Défi logique : montrez l’éclat de votre QI en résolvant cette énigme animale en l’espace de 18 secondes seulement. CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes.

publicité

De la logique, de la logique et que de la logique !

De plus en plus de personnes font aujourd’hui de ces jeux de réflexion, un passe-temps. Loin de se limiter aux mathématiques, ces jeux englobent également la logique. Curieusement, de nombreuses énigmes logiques ne nécessitent pas de connaissances chiffrées pour être résolues.

L’énigme que nous vous proposons dissimule des nombres spécifiques derrière les visages d’un chat et d’un chien. Serez-vous à la hauteur de ce nouveau challenge ? Si vous êtes partant, c’est parti ! Petit conseil : ne passez pas par quatre chemins. On vous l’assure : la réponse est à portée de main.

En combinant votre observation aiguisée et votre sens de la déduction, vous devez être capable de résoudre ce problème mathématique. Tout repose en gros sur votre pensée logique.

publicité

Musclez vos neurones avec cette énigme animale : Un défi cérébral pour les amateurs de chiffres

Il faut également faire preuve d’une concentration sans faille. Votre mission consiste en effet à déterminer les représentations graphiques – une tête de chien et une tête de chat – dont la somme nous donne le résultat final.

La recherche porte davantage sur les nombres cachés que sur l’opération de calcul. Un exercice mental très stimulant pour le cerveau. Le chien et le chat représentent chacun un nombre spécifique que vous devez découvrir en 18 secondes pour obtenir le bon résultat.

Si vous décryptez un modèle dans ce puzzle, vous êtes sur la bonne voie. Une fois que vous aurez identifié certains facteurs de corrélation, les réponses se formeront d’elles-mêmes dans votre esprit.

Le compte à rebours est lancé !

Examinez attentivement les deux premières équations. Le chronomètre est lancé !

18…17…16…15…14…13…12……9…8…5…4…3…2…1… STOP !

Alors ? C’est bon ? Avez-vous réussi la fameuse énigme qui fait le buzz sur les réseaux sociaux ?

2 chiens + 1 chat = 23

2 chiens + 1 chien = 24

1 chien + 2 chats = ?

Quelle est votre réponse ?

Dans cette équation, nous avons deux inconnues : la valeur représentée par le chien et la valeur représentée par le chat. Un petit indice pour commencer ne fera aucun mal. Le chiffre 13 se cache sous le dernier point d’interrogation.

Avec cette information, il ne vous reste plus qu’à découvrir les nombres cachés puisque le résultat final est déjà connu.

On vous laisse réagir dans le fil des commentaires pour comparer vos réponses. On a hâte de vous lire ! C’est une première pour nous, et nous espérons que cela vous plaira !