Avez-vous ce qu’il faut pour résoudre cette nouvelle expression arithmétique en l’espace de 11 secondes seulement ? C’est parti !

Mettez-vous au défi avec ce test mathématique, 80% des gens se trompent

Pensez-vous pouvoir réussir ce challenge avec brio dans le délai imparti ? Si vous estimez que oui, bon courage.

Comme vous l’aurez certainement compris, votre tâche principale consiste à trouver la réponse finale à ce défi.

Vos connaissances en mathématiques, seules, ne suffiront pas ! Vous devez en même temps faire preuve de vos capacités de résolution de problèmes mathématiques ainsi que de vos compétences analytiques.

N’oubliez pas que vous devez faire vite ! Vous n’avez en effet que 11 secondes devant vous pour résoudre cette expression arithmétique. La voici : (64÷8+7)×6−42.

Serez-vous dans les temps ?

Comme vous pouvez le voir, cette énigme a tout d’un jeu d’enfant. Vous vous demandez très sûrement en quoi est-ce un défi ! Eh bien, détrompez-vous : c’est bel et bien un challenge conçu pour faire travailler vos méninges.

En raison du timing imposé par le concepteur de ce casse-tête, beaucoup ne sont jamais parvenus à la réponse. Et vous ? Allez-vous pouvoir en être à la hauteur ?

Avant toute chose, la concentration est cruciale pour atteindre l’objectif affiché. Ce jeu de réflexion mobilise également le sens du détail et l’attention. Pensez-vous pouvoir remplir toutes ces compétences à la fois ?

Si votre réponse est oui, votre temps démarre maintenant. Prenez votre Smartphone et lancez le compte à rebours.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Étapes à suivre…

Dites-nous ? C’est bon pour vous ? Avez-vous trouvé la réponse exacte à ce défi ? Avez-vous respecté le laps de temps défini préalablement ? Si oui, alors vous avez fait vraiment très vite !

La décomposition est la clé pour faire le plus rapidement possible. Autre point important : l’application de la règle de priorité des opérations.

Comme toujours, rappelons l’ordre à suivre face à ce genre d’expression mathématique.

On effectue les opérations en commençant tout d’abord par les calculs entre parenthèses. Puis, les multiplications et divisions (de gauche à droite) ainsi que les additions et soustractions (de gauche à droite).

Et la solution est…

Il est important de suivre à la lettre cette règle d’or pour ne pas tomber dans l’erreur. Reprenons l’expression du départ : (64 ÷ 8 + 7) × 6 – 42.

Calculons ce qui est entre parenthèses : 64 ÷ 8 = 8 ET 8 + 7 = 15. Notre expression devient donc : (15) × 6 – 42

Selon la règle PEMDAS, effectuons la multiplication : 15 × 6 = 90. L’expression devient : 90 – 42. Terminons avec la soustraction : 90 – 42 = 48

Donc, le résultat attendu du défi mathématique (64 ÷ 8 + 7) × 6 – 42 est égal à 48.