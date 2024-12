Parviendrez-vous à trouver la solution à cette énigme mathématique en moins de 5 secondes seulement ? Prouvez vos compétences intellectuelles avec ce défi du jour !

Mettez votre esprit au défi avec cette expression mathématique [(24−8)÷4]+[(15−3)×2], vous avez 5 secondes seulement

Partant(e) pour prouver de quoi vous êtes capables. Cet exercice mental mettra à l’épreuve vos connaissances en mathématiques ainsi que vos compétences en résolution de problèmes.

En outre, il teste votre vitesse de rapidité de réflexion et votre aptitude en calcul mental. Si donc, vous pensez pouvoir en être à la hauteur, la balle est dans votre camp ! C’est à vous de jouer.

Voici l‘expression arithmétique à résoudre : [(24−8)÷4]+[(15−3)×2]. Avant de vous y mettre, prenez tout d’abord une bonne dose de concentration. Pas le droit de se laisser distraire.

Prenez votre Smartphone et lancez le chronomètre. Attention : le temps ne joue pas en votre faveur. 5 secondes s’écoulent très vite. Aussi, il faut être comme l’éclair. Vous devez tout résoudre dans votre esprit.

Tic Tac… Tic Tac…

Ne perdez surtout pas votre temps à prendre un stylo ou une feuille de papier. Cela pourrait vous retarder, le temps imparti étant assez court.

Prêt à faire travailler vos méninges ? Votre temps commence maintenant.

5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

C’est bon pour vous ? Avez-vous réussi à relever le challenge avec brio dans le laps de temps imposé par le concepteur ? Voyons-le ensemble étape par étape.

Cette règle mathématique à appliquer

La résolution de cette expression mathématique passe par l’application d’une règle bien précise : celle de l’ordre de priorité des opérations ou règle PEMDAS « qui établit un ordre à respecter pour effectuer les calculs dans une chaine d’opérations » :

P comme Parenthèses

E comme Exposants (puissances et racines carrées)

MD comme Multiplications et Divisions (de la gauche vers la droite)

AS comme Additions et les Soustractions (de la gauche vers la droite).

Pour se rappeler l’ordre à suivre, retenez les premières lettres de chacune des étapes. C’est d’ailleurs ce qui forme l’acronyme PEMDAS.

Et la solution est…

[(24−8)÷4]+[(15−3)×2]

On commence ici par les parenthèses. Et dans chaque parenthèse, il faut débuter par l’opération la plus importante.

(24 – 8) = 16 ET (15 – 3) = 12.

Remplaçons ensuite les parenthèses par les résultats obtenus : [16 ÷ 4] + [12 × 2]. Poursuivons avec les divisions et multiplications: 16 ÷ 4 = 4 ET 12 × 2 = 24.

Terminons avec l’addition finale : 4 + 24 = 28. Donc, la solution attendue de l’expression [(24−8)÷4]+[(15−3)×2] est égale à 28. L’avez-vous trouvé ? Oui ? Grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations pour votre esprit critique.

Si par contre, ce n’est pas le cas… Exercez-vous davantage avec des exercices mentaux du genre.