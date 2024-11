Êtes-vous partant(e) pour trouver la solution exacte à cette énigme mathématique du jour en l’espace de 10 secondes ? Si vous pensez pouvoir le faire dans ce délai imparti, n’attendez pas pour prouver vos compétences cognitives ! On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

publicité

Mettez votre cerveau au défi avec cette expression mathématique du jour- On vous donne 10 secondes chrono

Ce jeu de réflexion s’adresse uniquement aux personnes avec un esprit analytique et un sens de la logique. Sa résolution nécessite l’application d’une règle mathématique : celle de l’ordre de priorité des opérations.

Outre vos connaissances de base en mathématique, cet exercice mental évalue également votre vitesse de rapidité de réflexion. Vous n’avez que 10 petites secondes pour le réussir.

Pensez-vous pouvoir y parvenir à temps ? Il faudrait y prendre part pour en avoir le cœur net !

publicité

Prêt à actionner vos neurones ? Si oui, vous pouvez y mettre tout de suite. Voici l’expression mathématique à résoudre : [(45+25)×2]−[(110÷10)+(33−21)].

Lancement du compte à rebours… C’est parti !

Votre temps commence maintenant. Mettez votre chronomètre en marche.

Tic Tac… Tic Tac…

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? C’est bon pour vous ? Avez-vous réussi le test dans le laps de temps donné ? Voyons-le ensemble. Faites-vous partie de ceux qui ont trouvé la bonne solution du premier coup ? Avez-vous été à la hauteur de cette énigme ?

Dans ce genre de chaîne d’opérations, vous devez faire très attention aux paires de parenthèses. Elles peuvent parfois tromper le lecteur, notamment les plus distraits. Il est donc essentiel de se concentrer sur les étapes à suivre.

Quelle règle appliquer ?

Ce défi met également à l’épreuve vos capacités de résolution de problèmes. PEMDAS… En quoi consiste cette règle ? A définir l’ordre des opérations : la priorité opératoire est donnée tout d’abord à tous les calculs qui se trouvent entre parenthèses.

Puis les exposants. Viennent ensuite les Multiplication et Division (de gauche à droite), et enfin, Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Passons à la solution finale…

Résolvons les opérations entre parenthèses :

Commençons par la première parenthèse: (45+25) = 70. Puis, passons à la deuxième parenthèse: (110÷10) = 11. Ensuite à la troisième parenthèse : (33-21) = 12. L’expression devient alors : [(70)×2]−[(11)+(12)].

Poursuivons avec les multiplications et additions restantes. La première partie porte sur (70)×2 = 140 et la deuxième partie sur (11)+(12) = 23. L’expression se simplifie davantage : 140 – 23.

Effectuons la soustraction finale : 140 – 23 = 117. Donc, le résultat de cette expression [(45+25)×2]−[(110÷10)+(33−21)] est égal à 117.

Grand bravo à tous ceux qui ont réussi à résoudre le défi dans le délai imparti. En revanche, si ce n’est pas votre cas, pensez à vous entraîner plus.